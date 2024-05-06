القبض على وريث العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة كارتييه بتهمة محاولته غسل الأموال باستخدام USDT

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ألقت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) القبض على ماكسيميليان دي هوب كارتييه، خليفة العلامة التجارية الفاخرة كارتييه.

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وفقًا للائحة الاتهام الصادرة في 2 مايو، تم اتهام المتهم بتهريب المخدرات وغسل الأموال باستخدام العملة المستقرة الشهيرة تيثر (USDT).

سليل مباشر للويس كارتييه، مؤسس صانع الساعات والقلائد والأساور الفاخرة، ويُزعم أن المتهم متورط مع كارتل المخدرات الكولومبي.

حاول كارتييه استيراد ما قيمته 100 كيلوغرام من الكوكايين وقام بغسل ملايين الدولارات عبر عمليات تداول USDT المتاحة دون وصفة طبية.

كيف نفّذت كارتييه العمليات؟

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استخدم كارتييه العديد من الشركات الوهمية لتنفيذ عملياته.

تم الإبلاغ عن هذه الشركات على أنها شركات برمجيات وتكنولوجيا. وباستخدام حسابات الشركة هذه، قام المتهم بغسل عائدات غير مشروعة بقيمة مئات الملايين من الدولارات عبر USDT والدولار والبيزو والعملات الأخرى.

ووفقاً للائحة الاتهام، كانت كارتييه تستخدم الشركات الوهمية كناقلات أموال غير مرخصة. قبل إلقاء القبض عليه في ميامي، تمكن مع خمسة شركاء آخرين من غسل 14.5 مليون دولار أمريكي.

وينتظر كارتييه حاليًا الحكم في مركز احتجاز في ميامي وسيواجه أربع تهم بسوء السلوك الإجرامي. وتشمل الاتهامات تشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، والتعامل في الممتلكات المستمدة من أنشطة غير قانونية، وغسل الأموال، والتآمر لارتكاب غسل الأموال.

جهود تيثر لمكافحة الجرائم

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وتأتي لائحة الاتهام في أعقاب إعلان تيثر في الثاني من مايو بشأن خطتها لتطوير أداة لمراقبة نشاط السوق الثانوية.

ستقود شركة استخبارات بلوكتشين تشيناليسيس عملية تطوير الأداة الجديدة. سيسمح الحل لجهة إصدار العملة المستقرة بتحديد المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بفئات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب.

في الماضي، عملت Tether بنشاط جنبًا إلى جنب مع القانون لقمع عمليات النقل غير المشروعة باستخدام USDT.

ووفقًا لتقرير Invezz الصادر بتاريخ 23 أبريل، تعهد مصدر العملة المستقرة بتجميد الأصول المرتبطة بشركة PDVSA.

جاء هذا القرار في أعقاب تقارير تفيد بأن شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة تخطط للاستفادة من USDT لتفادي العقوبات الأمريكية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.