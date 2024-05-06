الهند ترفع الرسوم الجمركية على الحمص، مما يعزز الصادرات الأسترالية

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في خطوة مهمة للتجارة الدولية، أعلنت الحكومة الهندية يوم الجمعة عن إزالة الرسوم الجمركية على الحمص حتى مارس 2025، وهو القرار الذي من شأنه أن يفيد المزارعين الأستراليين وسوق البقول العالمية بشكل كبير.

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تعليق تعرفة الحمص بالتزامن مع موسم الزراعة

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إن إلغاء التعريفات، الذي يسري على الفور، يتماشى بشكل استراتيجي مع موسم زراعة الحمص القادم في مناطق جنوب ووسط كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز في أستراليا.

يعد هذا التحول في السياسة بمثابة ارتياح للمزارعين والتجار الأستراليين الذين كانوا يواجهون ظروف السوق الصعبة منذ فرض الرسوم الجمركية المرتفعة في 2017/2018.

السياق التاريخي وتأثير السوق

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وكانت الهند، أكبر مستهلك للحمص في العالم، قد حددت في السابق التعريفات الجمركية بنسبة حادة بلغت 66 في المائة، مما أثر بشكل كبير على ديناميكيات التصدير، خاصة بعد تحقيق إنتاج أستراليا القياسي في الفترة 2016-2017 والذي بلغ 2 مليون طن.

ومنذ ذلك الحين، وبسبب المواسم غير المواتية والتعريفات التقييدية، لم يتجاوز أي محصول لاحق مليون طن. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية الممتازة لرطوبة التربة وإمكانية الوصول المتجددة إلى السوق الهندية، تتوقع أستراليا أن يتجاوز إنتاجها مليون طن هذا العام.

استجابات الصناعة والحكومة

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وقد قوبلت الأخبار، التي شاركها جون ساوثويل، مفوض الحكومة الأسترالية للتجارة والاستثمار في جنوب آسيا، على LinkedIn، بحماس من مختلف القطاعات.

وأشادت شركة الحبوب الأسترالية، على وجه الخصوص، بالقرار باعتباره تطورًا محوريًا لكل من المزارعين الأستراليين وسوق البقول الهندي الأوسع. أكد بيتر ويلسون، رئيس مجلس Grains Australia Pulse، على أن هذه النتيجة توضح فوائد المشاركة المستدامة والمحترمة مع شريك تجاري رئيسي.

تعزيز المنافسة وتوسيع السوق

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ومع رفع التعريفات الجمركية، يتوقع مصدرو الحمص الأسترالي تسعيرًا أكثر استقرارًا وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.

ومن المتوقع ألا يؤدي هذا التعليق إلى تنشيط تجارة الحمص مع الهند فحسب، بل سيعزز أيضًا مكانة أستراليا في أسواق مهمة أخرى مثل بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة وباكستان.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.