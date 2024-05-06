تظهر دراسة Visa أن 10% فقط من معاملات العملات المستقرة هم مستخدمون حقيقيون

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في حين أن اعتماد العملات المستقرة كان يسير في مسار تصاعدي، تشير دراسة جديدة أجرتها شركة المدفوعات العملاقة Visa ومنصة بيانات blockchain Allium Labs، إلى أن 10٪ فقط قد تكون من أشخاص حقيقيين.

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أكثر من 90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا تتم بواسطة مستخدمين حقيقيين

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وفقًا للتفاصيل الواردة في تقرير جديد، فإن 149 مليار دولار فقط من حجم معاملات العملات المستقرة المذهلة البالغة 2.2 تريليون دولار في أبريل كانت عضوية. هذا حوالي 10٪ من الحجم الشهري.

أما الباقي، أي أكثر من 90% من إجمالي حجم المعاملات خلال الشهر، فقد كان بسبب الروبوتات وأنشطة التداول واسعة النطاق. تأتي تفاصيل الدراسة بعد أيام قليلة من تعاون Allium Labs وVisa لإطلاق لوحة معلومات تحليلية onchain.

وفقًا للتفاصيل الواردة في لوحة معلومات Visa Onchain Analytics، يبلغ إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة عبر سلاسل الكتل العامة في الثلاثين يومًا الماضية حاليًا 2.4 تريليون دولار.

كان هناك أكثر من 337 مليون معاملة تتضمن عملات مستقرة في هذه الفترة.

نمو العملات المستقرة

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تتحدى نتائج دراسة فيزا، التي تمت مشاركتها في تقرير نشرته بلومبرج يوم الاثنين، الادعاء القديم بأن العملات المستقرة تحدث ثورة في صناعة المدفوعات. في معظم الحالات، أشار نمو أفضل العملات المستقرة تيثر (USDT) وUSDC، اللتين تهيمنان على السوق بأكثر من 97٪ من إجمالي حصة السوق، إلى هذه الحقيقة.

وعلق كوي شيفيلد، رئيس قسم العملات المشفرة في Visa، على هذا الأمر في أبريل عندما كشفت الشركة عن تعاونها مع Allium Labs.

1/ After seeing this line chart created by @nic__carter showing stablecoin volume compared to established payment networks, we decided to partner with @AlliumLabs to create the Visa Onchain Analytics Dashboard as a public resource to take a closer look at stablecoin activity. pic.twitter.com/NInVklRKph — Cuy Sheffield (@cuysheffield) April 25, 2024

على الرغم من الأعداد الضئيلة من أحجام المستخدمين الحقيقية في مدفوعات العملات المستقرة، فإن خبراء السوق متفائلون بشأن دور العملات المستقرة في مجال المدفوعات. تشير البيانات إلى أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا للعملات المستقرة قد ارتفع إلى 27.5 مليونًا في جميع أنحاء القطاع.

يتوقع المحللون في برنشتاين أن سوق العملات المستقرة يمكن أن ينمو إلى 2.8 تريليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومع ذلك، قد تحتاج الصناعة الناشئة إلى تكثيف الجهود لجلب حالة الاستخدام الرئيسية لأشخاص حقيقيين.

وفقًا لبيانات CoinGecko، تبلغ القيمة السوقية للعملات المستقرة حاليًا ما يزيد قليلاً عن 160 مليار دولار. شهد USDT 24 مجلدًا بقيمة تزيد عن 36 مليار دولار، في حين بلغ حجم USDC أكثر من 5 مليارات دولار في نفس الفترة اعتبارًا من يوم الاثنين 6 مايو.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.