أرباح أرامكو للربع الأول: شركة نفط سعودية توزع أرباحًا بقيمة 31 مليار دولار على الرغم من انخفاض صافي الدخل بنسبة 14٪

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أعلنت شركة أرامكو السعودية ، شركة النفط المملوكة للدولة، عن خطط لتوزيع أرباح بقيمة 31 مليار دولار على مساهميها، بما في ذلك الحكومة السعودية، على الرغم من انخفاض أرباحها في الربع الأول بسبب انخفاض أسعار النفط وحجم المبيعات.

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انخفاض الأرباح وسط ديناميكيات النفط العالمية

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وفي الربع الأول المنتهي في 31 مارس/آذار، أعلنت أرامكو عن صافي دخل قدره 27.3 مليار دولار، بانخفاض 14% عن 31.9 مليار دولار المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويتوافق هذا الرقم مع توقعات المحللين وفقًا لبيان أرباح الشركة.

ويعكس انخفاض الأرباح تحديات السوق الأوسع، بما في ذلك تقلب أسعار النفط وتخفيضات إنتاج أوبك +.

استراتيجية توزيع الأرباح وسط التعديلات المالية

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وعلى الرغم من الانكماش، لا تزال أرامكو ملتزمة بدفعات أرباح كبيرة، حيث أعلنت عن توزيعات أساسية بقيمة 20.3 مليار دولار للربع الأول و10.8 مليار دولار إضافية من الأرباح المرتبطة بالأداء المقرر توزيعها في الربع الثاني.

بشكل عام، تتوقع الشركة الإعلان عن إجمالي أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار أمريكي لعام 2024، منها 43.1 مليار دولار أمريكي ستكون مرتبطة بالأداء.

التنويع الاقتصادي السعودي والاحتياجات المالية

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تعتبر توزيعات الأرباح حاسمة بالنسبة للحكومة السعودية، التي تمتلك ما يقرب من 82.2٪ من أرامكو وتعتمد بشكل كبير على مدفوعات الشركة، بما في ذلك الإتاوات والضرائب، لتمويل جهود التنويع الاقتصادي الطموحة بعيدًا عن النفط.

وتشكل هذه المبادرات جزءاً من استراتيجية أوسع للمملكة لتقليل اعتمادها الاقتصادي على صادرات النفط الخام.

ضغوط الميزانية والتنبؤات الاقتصادية

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ويفرض سوق النفط العالمي الحالي تحديات إضافية على المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.

ومع وصول متوسط سعر خام برنت إلى حوالي 83.50 دولارًا حتى الآن في عام 2024، وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحتاج المملكة العربية السعودية إلى أسعار نفط عند 96.2 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها، تواجه المملكة عجزًا متوقعًا في الميزانية قدره 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) هذا العام. سنة.

وقد يؤدي هذا الضغط المالي إلى تأخير العديد من المشاريع الضخمة في المملكة في ظل هذه القيود المالية.

تعد الإدارة الإستراتيجية لعائداتها النفطية والتنفيذ الناجح للإصلاحات الاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية مع استمرار المملكة العربية السعودية في التكيف مع مشهد الطاقة العالمي المتطور وأجنداتها الاقتصادية التحويلية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.