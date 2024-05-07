يقوم Stanley Druckenmiller بتقليص حصة Nvidia لأن “الذكاء الاصطناعي قد يكون مبالغًا فيه قليلاً الآن”

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Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) في المنطقة الحمراء عند الكتابة بعد أن أعلن Stanley Druckenmiller أنه قلص حصته في شركة تصنيع الرقائق.

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لماذا قام Druckenmiller بتخفيض مركزه في أسهم Nvidia؟

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قلل المستثمر الملياردير من تعرضه لشركة أشباه الموصلات العملاقة، حيث شهد السهم “حالة من التدهور الشديد”.

تم تقديمه لأول مرة إلى $NVDA في النصف الأخير من عام 2022 – و”زاد من مكانته بشكل كبير” عندما طرحت OpenAI ChatGPT.

تصل الأخبار قبل أيام فقط من الموعد المقرر لإعلان Nvidia عن نتائجها المالية للربع الأول. الإجماع هو أن تكسب 5.14 دولارًا للسهم – بزيادة عدة أضعاف عن 88 سنتًا للسهم قبل عام.

اكتسب سهم Nvidia نسبة هائلة بلغت 90٪ منذ بداية عام 2024.

لا يزال ستانلي دروكنميلر متفائلًا بشأن الذكاء الاصطناعي

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قلص Stanley Druckenmiller حصته في Nvidia حيث قد يكون الذكاء الاصطناعي مبالغًا فيه بعض الشيء على المدى القريب.

لكنه لا يزال يرى أن الذكاء الاصطناعي لا يحظى بالتقدير الكافي على المدى الطويل. في برنامج “Squawk Box” على قناة CNBC، قال مدير صندوق التحوط السابق:

يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينسجم مع الإنترنت. بينما نمضي في كل هذا الإنفاق الرأسمالي، نحتاج إلى تحقيق المردود بينما يأتي بشكل تدريجي يومًا بعد يوم. قد يكون المردود الكبير بعد أربع إلى خمس سنوات من الآن.

في شهر مارس، كشف $NVDA عن “أقوى شريحة ذكاء اصطناعي في العالم” (اقرأ المزيد). تعمل وحدة GB200 أو الأولى من سلسلة وحدات معالجة الرسوميات Blackwell على خفض التكلفة واستهلاك الطاقة بمقدار 25 مرة مقارنة بسابقتها – H100. تتمتع وول ستريت حاليًا بتصنيف إجماعي “للشراء” على أسهم Nvidia.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.