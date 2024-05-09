بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة عند 5.25%، ويسعى للحصول على مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم
- وتشير التقارير الأخيرة إلى أن معدل التضخم بلغ 3.2%، لكن بنك إنجلترا يحتاج إلى المزيد من الأدلة لتحقيق الاستقرار الدائم.
- لا يزال محافظ بنك إنجلترا، بيلي، متفائلاً بحذر، حيث أبقى أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند 5.25٪، وهي أعلى مستوياتها منذ 16 عامًا.
- وعلى الرغم من الموقف الحالي، هناك جو من الترقب لتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
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أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن توقعات متفائلة بحذر فيما يتعلق بالاتجاه الاقتصادي في المملكة المتحدة ، على الرغم من قراره بالحفاظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25٪.
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وقد تم الحفاظ على هذا المعدل للمرة السادسة على التوالي، مما يشير إلى النهج اليقظ الذي ينتهجه البنك تجاه التعافي الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
اتجاهات التضخم والتوقعات المستقبليةCopy link to section
وينبع موقف البنك المركزي الثابت من حاجته إلى المزيد من الإشارات الملموسة التي تشير إلى أن التضخم يسير في مسار هبوطي مستدام.
وفي حين أظهرت التقارير الأخيرة انخفاض التضخم إلى 3.2%، فإن بنك إنجلترا يحتاج إلى المزيد من الأدلة لضمان استقرار هذه التخفيضات ودائمها.
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“نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيظل منخفضًا قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة.”
احتمالات خفض أسعار الفائدة في الصيفCopy link to section
وعلى الرغم من الموقف الحالي، هناك جو من الترقب لتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
ألمح المحافظ بيلي إلى أنه إذا استمر التضخم في الانخفاض كما هو متوقع، ليصل إلى مستوى أقرب إلى هدف البنك البالغ 2٪ خلال الشهرين المقبلين، فمن الممكن أن يتم تنفيذ أول تخفيض لسعر الفائدة في وقت مبكر من هذا الصيف، ربما في يونيو.
تم تأطير هذه الخطوة المحتملة كرد فعل على “الأخبار المشجعة” بشأن التضخم، مما يمهد الطريق لما يأمل الكثيرون أن تكون فترة من الراحة والانتعاش الاقتصادي.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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