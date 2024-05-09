تطلق Nexo عملية بحث عن الرموز بقيمة 12 مليون دولار للاحتفال بالذكرى السنوية السادسة

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في عيد ميلادها السادس، قدمت Nexo حملة مثيرة للبحث عن رموز NEXO بقيمة 12 مليون دولار، وهي مصممة لجذب ومكافأة كل من المستخدمين الجدد والحاليين داخل نظامها البيئي.

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يوفر هذا الحدث، الذي يطلق عليه اسم Nexonomics Hunt ، للمشاركين فرصة تجميع النقاط ومضاعفة المكاسب وفتح مجموعة متنوعة من المفاجآت، مما يجعله أكبر مبادرة مكافآت من Nexo حتى الآن.

بدءًا من 8 مايو 2024، الساعة 13:00 بالتوقيت العالمي المنسق، يمكن للمشاركين البدء في جمع النقاط من خلال التفاعل مع منتجات Nexo المختلفة.

يمكن تحويل هذه النقاط إلى رموز NEXO بدءًا من 10 يوليو 2024.

ولا يوجد حد أقصى لعدد النقاط التي يمكن للمستخدمين جمعها، مما يشجع على المشاركة النشطة طوال الحملة، التي تستمر حتى 7 يوليو 2024.

– كسب ومضاعفة النقاط

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يتم منح النقاط لمجموعة من الأنشطة داخل منصة Nexo، مع إجراءات مختلفة تقدم نقاطًا مختلفة.

ومع ذلك، فإن بعض الإجراءات مثل سحب الأصول المشفرة يمكن أن تقلل من رصيد النقاط، مما يجعل المشاركة الإستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحملة عدة مضاعفات لتعزيز تراكم النقاط، بما في ذلك المضاعفات الأسبوعية للمشاركين الأوائل، ومضاعفات الولاء للمشتركين في برنامج الولاء Nexo، ومضاعف المستخدم الجديد للممولين لأول مرة لحسابات Nexo.

المطالبة برموز NEXO

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في ختام الحملة، ستتاح للمشاركين الفرصة للحصول على رموز NEXO بناءً على النقاط التي جمعوها.

تم تحديد فترة المطالبة بين 10 يوليو و24 يوليو 2024. وسيتم توزيع إجمالي 10,000,000 من رموز NEXO بناءً على النقاط المجمعة التي جمعها جميع المستخدمين، مع احتساب نسبة “الرمز المميز لكل نقطة” بالضبط في نهاية الحملة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.