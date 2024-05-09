يقول التقرير إن مصادر الطاقة المتجددة ستصل إلى مستوى قياسي بنسبة 30٪ من إنتاج الكهرباء العالمي في عام 2023

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

وفقا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث إمبر ، أدى نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى دفع توليد الطاقة المتجددة إلى مستوى قياسي، وهو ما يمثل 30٪ من إنتاج الكهرباء العالمي في عام 2023.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وهذا الإنجاز يضع الهدف العالمي الطموح المتمثل في زيادة القدرة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 في متناول اليد، وهو الهدف الذي اتفقت عليه أكثر من 100 دولة في قمة المناخ COP28 التي عقدت في دبي العام الماضي.

المحركات الرئيسية لنمو الطاقة المتجددة

Copy link to section

وكانت الزيادة الكبيرة في قدرة الطاقة المتجددة، وخاصة من مشاريع الطاقة الشمسية، عاملا حاسما في هذا الإنجاز.

وقال ديف جونز، مدير الرؤى العالمية في شركة Ember:

Copy link to section

“إن الارتفاع في القدرة الشمسية الذي حدث خلال عام 2023 يفتح بالفعل إمكانية أن نكون قادرين على الوصول إلى هذا المستوى من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة القدرة ثلاث مرات التي وعدنا بها في COP28.”

وأبرز التقرير أن أكثر من نصف الإضافات العالمية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مصدرها الصين ، مما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه البلاد في تحول الطاقة العالمية.

وبشكل عام، ارتفع توليد الطاقة الشمسية على مستوى العالم بنسبة 23.2%، في حين نمت طاقة الرياح بنسبة 9.8%.

التحديات والتوقعات للمشاريع الجديدة

Copy link to section

وعلى الرغم من هذا التقدم، يشير خبراء الصناعة إلى المشكلات المستمرة المتعلقة بتوصيلات الشبكة والسماح بإقامة مشاريع جديدة، مما قد يعيق التقدم نحو أهداف عام 2030.

ومع ذلك، يظل تقرير إمبر متفائلاً، ويتوقع أن يؤدي النمو المستمر في المصادر المتجددة إلى انخفاض بنسبة 2٪ في إنتاج طاقة الوقود الأحفوري في عام 2024.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض إلى دفع إجمالي إنتاج طاقة الوقود الأحفوري إلى أقل من 60% من إنتاج الكهرباء العالمي للمرة الأولى منذ عام 2000 على الأقل، وهي أقرب نقطة في مجموعة بيانات إمبر.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.