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أعلنت شركة الأدوية اليابانية العملاقة تاكيدا (NYSE: TAK/TSE: 4502) اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع والعام المالي الكامل لعام 2023.

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ووصفته الشركة في بيان صحفي بأنه “عام من تأثير خسارة التفرد الكبير”، وهي صورة قاتمة مدعومة بالبيانات المالية للشركة.

النتائج المالية للسنة المالية 2023

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وشهدت “تاكيدا” انخفاضًا محبطًا بنسبة 56.4% في الأرباح التشغيلية خلال عام 2023 بأكمله، وانخفاضًا بنسبة 54.9% في ربحية السهم (EPS) إلى 92 ينًا فقط.

ارتفعت الإيرادات بشكل هامشي بنسبة 5.9%، لكن التدفق النقدي الحر للشركة عانى بشدة، حيث انخفض بنسبة 36.5%.

التوجيهات المستقبلية لعام 2024 وما بعده

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لم تكن الإرشادات المتعلقة بتوقعات الشركة لعام 2024 وردية، وذلك بفضل بعض الملاحظات الختامية التي أدلى بها المدير المالي لشركة تاكيدا ميلانو فوروتا:

بينما نتوقع أن تظل الإيرادات ثابتة أو تنخفض قليلاً عند CER في السنة المالية 2024، فإننا نتوقع نمو إيرادات CER المكونة من رقمين وإطلاق المنتجات، وهو ما يمثل حوالي 50٪ من إجمالي إيراداتنا، مما يساعد على تعويض التأثير المتبقي من المنافسة العامة.”

ومع ذلك، أضاف فوروتا أن الأمور في تاكيدا من المرجح أن تتحسن بشكل ملحوظ بعد ذلك:

ومع عدم توقع خسارة كبيرة أخرى في التأثير الحصري اعتبارًا من السنة المالية 2025 حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، فإننا نواصل التركيز على العودة إلى الإيرادات المستدامة ونمو الأرباح اعتبارًا من السنة المالية 2025 فصاعدًا.

يبدو أن مستثمري “تاكيدا” سيحتاجون إلى النظرة البعيدة المدى إذا كانوا يرغبون في التفاؤل بشأن الآفاق المستقبلية للسهم… ولكن ماذا سيحدث إذن في “أوائل ثلاثينيات القرن الحالي”؟

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.