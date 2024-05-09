وصلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل

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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في سوق العمل.

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وفقًا لأحدث تقرير أسبوعي لمطالبات البطالة الصادرة عن وزارة العمل، ارتفعت المطالبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية بمقدار 22000 إلى 231000 معدلة موسميًا للأسبوع المنتهي في 4 مايو.

ويمثل هذا أعلى رقم منذ أواخر أغسطس وأهم زيادة منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

تجاوزت توقعات الاقتصاديين

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وتجاوز ارتفاع مطالبات البطالة توقعات الاقتصاديين، الذين توقعوا أن تصل المطالبات إلى 215 ألفًا لهذا الأسبوع.

وقد تجاوزت المطالبات الآن نطاق 194.000 إلى 225.000 الذي كان ثابتًا منذ بداية العام، مما يعكس تحولًا في ظروف سوق العمل.

ماذا يعني ارتفاع مطالبات البطالة؟

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ويأتي هذا الارتفاع في مطالبات البطالة في أعقاب مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ في سوق العمل.

وأظهر تقرير الأسبوع الماضي أن الاقتصاد أضاف أقل عدد من الوظائف في ستة أشهر في أبريل، وانخفضت فرص العمل في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.

وتثير هذه العلامات الدالة على انحسار زخم سوق العمل تكهنات حول التعديلات المحتملة على السياسة النقدية، بما في ذلك احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

العوامل الموسمية في اللعب

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ويمكن أن يعزى جزء من الزيادة في مطالبات البطالة إلى التغيرات الموسمية بعد انتهاء عطلات الربيع المدرسية، والتي غالبا ما تؤدي إلى تقلبات في أرقام العمالة.

ويعمل هذا العامل الموسمي على تعقيد التحليل، مما يجعل من الضروري مراقبة البيانات القادمة للتأكد من الاتجاهات الأساسية في سوق العمل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.