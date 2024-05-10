يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Ethereum L2 Eclipse ادعاءات بسوء السلوك الجنسي

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أعلن نيل سوماني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Ethereum Layer 2 blockchain Eclipse، أنه “سيقلل مؤقتًا” من دوره العام. لكل مايو 9 مشاركة, تم اتخاذ هذا القرار وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي.

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قال السوماني، في محاولة لتطهير الأجواء حول هذه الاتهامات على X:

“لقد تم توجيه ادعاءات خطيرة ضدي على تويتر في الأسبوع الماضي. هذه الادعاءات كاذبة”.

وأكد: “لم أعتدي أو أتحرش جنسياً بأي امرأة قط”، وأعلن عزمه “الدفاع” عن نفسه و”تبرئة” اسمه.

وبحسب السوماني، فإن تنحيه سيسمح “بكشف هذه المحادثات” و”ظهور الحقيقة” بشأن هذه الاتهامات.

سيقود فريق Eclipse الطريق

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كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Eclipse عن ثقته في قدرات القيادة العليا لشركة Eclipse خلال فترة وجوده بعيدًا. وأشار إلى أنهم “مجهزون جيدًا” لإدارة الشركة بفعالية أثناء غيابه.

ردًا على الموقف، أصدرت Eclipse بيانًا في 9 مايو عبر منشور X.

وأكد الفريق أنهم يأخذون الاتهامات “على محمل الجد” وملتزمون بالتمسك بأعلى معايير السلوك. كما ذكر المنشور أيضًا التزام الشركة بـ “المساواة بين الجنسين والمعاملة العادلة”.

تطورات استراتيجية وسط التحديات

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نشأ الجدل مباشرة بعد نجاح Eclipse Labs في جمع 50 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة A، مما رفع إجمالي رأس مالها إلى 65 مليون دولار.

وشملت جولة التمويل، التي شارك في قيادتها Placeholder وHack VC، مشاركين بارزين مثل Polychain Capital وDelphi Digital وMaven 11 وغيرهم. وجاءت المساهمات الإستراتيجية من Flow Traders وGSR وApollo Global Management وOKX Ventures.

وفي وقت سابق، أطلقت الشركة الشبكة الرئيسية لطبقة إيثريوم الثانية في سبتمبر 2023.

وفي أخبار أخرى، شهدت التطورات حول حلول الطبقة الثانية للإيثريوم ارتفاعًا هائلاً خلال العام الماضي. في الآونة الأخيرة، أطلقت بورصة العملات المشفرة OKX X Layer، وهو حل توسيع الطبقة الثانية من Ethereum، على شبكتها الرئيسية العامة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.