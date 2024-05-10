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أصدر مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية (ONS) هذا الصباح أرقام إجمالي الناتج المحلي أفضل من المتوقع للتقديرات الفصلية الأولى للمملكة المتحدة من يناير إلى مارس 2024.

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وأظهرت النتائج نموًا فصليًا بنسبة 0.6% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ونموًا سنويًا بنسبة 0.2%، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني:

من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.6% في الربع الأول (من يناير إلى مارس) 2024، بعد انخفاضات بنسبة 0.3% في الربع الرابع (من أكتوبر إلى ديسمبر) و0.1% في الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر) 2023. ومقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2024.

وكان هذا قبل تقديرات الأرقام. بالأمس، توقع بنك إنجلترا معدل نمو بنسبة 0.4% لهذه الفترة في تقرير السياسة النقدية، في حين كان الإجماع للعديد من المحللين هو معدل نمو بنسبة 0.2%.

قنبلة موقوتة

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وتتزايد الضغوط على المملكة المتحدة لخفض أسعار الفائدة.

أصدر مكتب الإحصاءات الوطني بالأمس الموافق 9 مايو نشرة بعنوان “قياس التقدم والرفاهية وما بعد الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة: مايو 2024”.

في المنشورات، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد سكان المملكة المتحدة غير الراضين عن نوعية حياتهم قد زاد بشكل مثير للقلق، والعامل الرئيسي الذي يساهم في ذلك هو ارتفاع التضخم والضغط الذي يمارسه على المواطنين.

ارتفعت نسبة الأشخاص الذين أبلغوا عن انخفاض الرضا عن حياتهم في المملكة المتحدة إلى 5.8% في السنوات الخمس حتى أكتوبر إلى ديسمبر 2023… وقد أدى ارتفاع التضخم إلى الضغط على الموارد المالية للأسر، حيث وجد 21.8% من الأشخاص في بريطانيا العظمى أنها عادلة أو عادلة. من الصعب جدًا الحصول على المال ماليًا.”

التضخم يؤثر على رفاهية المملكة المتحدة

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ومضى التقرير ليقول:

عندما سألنا البالغين في بريطانيا العظمى عن الأمر الأكثر أهمية لرفاهيتهم الفردية، كان وضعهم المالي الشخصي هو الموضوع الثالث الأكثر أهمية. ارتفع التضخم بنسبة 3.8% في الأشهر الـ 12 حتى مارس/آذار 2024، منخفضًا من أعلى مستوى بلغ 9.6% في الـ 12 شهرًا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2022. وقد فرضت هذه الزيادات في التضخم ضغوطًا على الموارد المالية للأسر، وفي الفترة من 13 إلى 24 مارس/آذار 2024، انخفض معدل التضخم إلى 21.8% من الأسر. قال الأشخاص في بريطانيا العظمى إنهم يجدون صعوبة إلى حد ما أو صعوبة بالغة في تدبير أمورهم المالية، كما هو موضح في لوحة قياسات المملكة المتحدة للرفاهية الوطنية.

على الرغم من ذلك، لا يزال بنك إنجلترا يستخدم الكثير من الصياغة الحذرة بشكل لا يصدق فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة.

قد يكون خفض أسعار الفائدة مهمًا بشكل خاص لتجنب الركود التضخمي في وقت لاحق، إذا كانت توقعات الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من تقرير السياسة النقدية لبنك إنجلترا دقيقة:

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2024 وأن ينمو بنسبة 0.2% في الربع الثاني. وعلى الرغم من الارتفاع خلال الفترة المتوقعة، فمن المتوقع أن يظل نمو الطلب أضعف من نمو العرض المحتمل طوال معظم تلك الفترة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.