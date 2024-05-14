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أصدر مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية (ONS) هذا الصباح أحدث أرقام البطالة والتوظيف في البلاد.

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كانت الفترة المعنية بلا شك فترة محاصرة بالنسبة لمشهد العمل. في شهر مارس وحده، قدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن 22 ألف يوم عمل ضاعت بسبب النزاعات العمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

البطالة تصل

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وفي الفترة من يناير إلى مارس 2024، بلغ معدل البطالة 4.3%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وكان هذا ارتفاعًا هامشيًا عن نسبة 4.2% المقدرة للربع الشهر الماضي، وارتفاعًا ملحوظًا عن نسبة الربع السابق البالغة 3.8%.

ويأتي هذا في أعقاب أرقام البطالة في أبريل، مع فقدان ما يقدر بنحو 156 ألف وظيفة – وهو أعلى معدل بطالة في ستة أشهر.

انخفاض معدلات التوظيف مع تباطؤ سوق العمل

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وخلال نفس الفترة، انخفضت معدلات التوظيف بنسبة 0.8 نقطة مئوية إلى 74.5% خلال الربع.

وفي المجمل، انخفض عدد العاملين بمقدار 178000 شخص.

انخفض التقدير المبكر للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم لشهر أبريل 2024 بمقدار 85000 (0.3٪) على أساس شهري ولكنه زاد بمقدار 129000 (0.4٪) على أساس سنوي إلى 30.2 مليون.

الوظائف الشاغرة تصل إلى نقطة الأزمة في المملكة المتحدة

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ومع ذلك، حتى مع وجود المزيد من العاطلين عن العمل، انخفض عدد الوظائف المعروضة أيضًا. وفي الفترة من فبراير إلى أبريل 2024، انخفض العدد المقدر للوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بمقدار 26000 على أساس ربع سنوي إلى 898000.

هذا هو الشهر الثاني والعشرون على التوالي الذي تنخفض فيه الوظائف الشاغرة – وهي فترة امتدت لما يقرب من عامين من التباطؤ المستمر في سوق العمل في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، بذل مكتب الإحصاءات الوطنية قصارى جهده للتأكيد على أن هذه الأرقام “لا تزال أعلى من مستويات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)”.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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