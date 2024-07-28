يتحول الاهتمام إلى Poodlana ($POODL) مع انخفاض نسبة ميمات المشاهير الخاصة بـ Solana إلى 99%

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تفوق أداء Solana (SOL) في الموجة الصعودية الأخيرة، حتى أنه تفوق على العملة البديلة الأعلى Ethereum (ETH).

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جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الأولى نشاطًا كبيرًا في يونيو، مع إطلاق أكثر من 30 رمزًا مميزًا جديدًا للمشاهير على سلسلة Solana blockchain.

ومع ذلك، لم تتمكن رموز المشاهير الخاصة بـ Solana من الحفاظ على الضجة الأولية، مما يعكس اتجاهًا هبوطيًا هائلاً (في الوقت الحالي).

وهذا يؤكد ضعف الأصول المشفرة التي تعتمد على الضجيج، وقد كثفت شركة Poodlana ($POODL) للاستفادة من هذه الظاهرة.

Poodlana هو رمز ميمي جديد قائم على Solana يشهد اهتمامًا مثيرًا للإعجاب من المستثمرين، حيث تجاوز سعر بيعه المسبق 3 ملايين دولار.

دعنا نكتشف لماذا قد يكون مشروع POODL $ مثاليًا للاعبين حيث تفشل رموز المشاهير في مواكبة الوتيرة.

أداء Solana المميز للرموز

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العملات المعدنية التي تحمل سمات المشاهير هي عملات مشفرة تمثل أفرادًا بارزين، بما في ذلك الموسيقيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ونجوم تلفزيون الواقع.

تهدف هذه الأصول إلى الاستفادة من شهرة المشاهير وتأييدهم للضجيج وجذب الاستثمارات.

على سبيل المثال، لفت فيلم $DADDY للمخرج Andrew Tate وفيلم $MOTHER للمخرجة Iggy Azalea الانتباه بسبب المنافسة الشديدة.

ومع ذلك، فإن التطورات غير المرحب بها مثل ادعاءات سحب سجادة دافيدو في نيجيريا أدت إلى فقدان الرموز المميزة التي تحمل طابع المشاهير زخمها. وقد أدى ذلك إلى تحفيز الانخفاضات الهائلة في العملات البديلة الشهيرة التي تتخذ من سولانا مقراً لها.

تظهر الإحصائيات الأخيرة أن هذه الأصول فقدت ما يقرب من 94% من قيمتها في الشهر الأول من إطلاقها، مع انخفاض بنسبة 50% تقريبًا بنسبة 99% عن أسعار ATH الخاصة بها.

Exactly half are down over 99%, with 7 others being down more than 90%.



Let me remind you this is only about a month into their lifespan. pic.twitter.com/nx8kNuTPIO — Slorg (@SlorgoftheSlugs) July 25, 2024

تُظهر حالات الركود الهائلة مدى المضاربة في عملات الميم، خاصة تلك التي تعتمد على دعم المشاهير لجذب المستثمرين والتجار.

النظام البيئي Solana لا يزال على قيد الحياة

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بينما تحطمت رموز المشاهير، حافظ Solana على نظام بيئي نابض بالحياة.

بينما تنخفض رموز المشاهير، فإن المشاريع التي يقودها المجتمع وسرد الصناديق المتداولة في البورصة SOL المستمر قد أبقت العملة البديلة واقفة على قدميها.

علاوة على ذلك، لا يزال المحللون متفائلين بشأن صناديق الاستثمار المتداولة التي ستقود الارتفاع المتوقع لسهم سولانا إلى ما يزيد عن 1000 دولار.

يعد Poodlana أيضًا مشروع جديد آخر مزدهرًا على Solana blockchain. وقد شهد المشروع نمواً هائلاً منذ إطلاقه في 17 يوليو.

المنافس الجديد على Solana: Poodlana

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تحظى Poodlana باهتمام كبير خلال فترة ما قبل البيع، حيث يقوم المستثمرون الموجهون نحو الربح بضخ أموال كبيرة في المشروع.

جمعت Poodlana أكثر من 3 ملايين دولار في غضون عشرة أيام بعد إطلاق البيع المسبق.

ويعود هذا الأداء المذهل إلى استراتيجية المشروع المتمثلة في الاستفادة من ثلاثة اتجاهات حيوية للسوق.

تجمع Poodlana بين ثقافة التشفير الميمية وسلالة البودل العزيزة والأزياء الفاخرة.

تعد كلاب البودل من أفضل سلالات الكلاب في كوريا والصين واليابان، حيث يستخدمها الأثرياء كإكسسوارات ضرورية للأزياء.

تهدف Poodlana إلى توسيع نطاق هذا الحب ليشمل عالم العملات المشفرة، مما يتيح لـ POODL $ تحقيق خطوات كبيرة.

لماذا يختلف العرض المسبق لـ Poodlana؟

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إن $POODL يتجاوز العملات المشفرة المعتادة التي تحمل طابع الكلاب، ويمكن أن يشهد البيع المسبق لها.

إلى جانب كونها متاحة لمدة 30 يومًا، سيتم إدراج العملة البديلة في منصات DEX في غضون ساعة بعد انتهاء الطرح الأولي للعملة في 16 أغسطس.

يختلف Poodlana عن معظم المشاريع الجديدة التي تحافظ على المستثمرين الأوليين لعدة أشهر دون تواريخ إدراج غامضة.

وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز حماسة المستثمرين وثقتهم، وهو ما يترجم إلى بيع مسبق متفجر.

يتم تداول $ POODL عند 0.0299 دولار أمريكي ويبدو أنه في وضع جيد لتحقيق نمو بمقدار 100 مرة في عام 2024 وما بعده.

يمكنك زيارة الموقع الرسمي للحصول على تفاصيل حول العرض المسبق لمدة 30 يومًا لـ Poodlana.