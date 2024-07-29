تراجعت أسعار النحاس بنسبة 0.7% وسط ضعف الطلب الصيني وارتفاع المخزونات

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شهدت أسعار النحاس انخفاضًا في بورصة لندن للمعادن (LME)، حيث انخفضت بنسبة 0.7٪ إلى 9045 دولارًا للطن المتري اعتبارًا من الساعة 11:06 بتوقيت جرينتش. ويمثل هذا الانخفاض انخفاضًا بنسبة 18% عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله في أواخر مايو، مما يؤكد التقلبات المستمرة في سوق المعادن.

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ويعكس الانخفاض الحالي في أسعار النحاس اتجاها أوسع يتأثر بزيادة المخزونات وضعف الطلب من كبار المستهلكين.

وارتفعت مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن، بأكثر من الضعف لتصل إلى 239.100 طن منذ أوائل يونيو.

وتسلط هذه الزيادة الحادة في المخزونات الضوء على وجود فائض كبير في العرض. وينعكس هذا الاتجاه في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، حيث ارتفعت المخزونات حوالي عشرة أضعاف هذا العام، على الرغم من تراجعها مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها خلال شهرين عند 301.203 طن.

ويمارس الفائض في إمدادات النحاس ضغوطا هبوطية على الأسعار، مما يساهم في عدم استقرار السوق الحالي.

على الرغم من الانخفاض الأخير في الأسعار، يظل النحاس ضروريًا لتحول الطاقة العالمي بسبب موصليته العالية واستخدامه المكثف في الكابلات الكهربائية.

وقد التزمت شركة شبكة الدولة الصينية، وهي مستهلك رئيسي للنحاس، بإنفاق قياسي قدره 600 مليار يوان هذا العام. ويؤكد هذا الاستثمار الدور الحاسم الذي يلعبه النحاس في التحول نحو الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، مما قد يوفر دعمًا طويل الأجل لأسعار النحاس.

سياسات البنك المركزي وأسعار النحاس

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تتأثر معنويات السوق تجاه النحاس والمعادن الأخرى بشدة بسياسات البنك المركزي.

هذا الأسبوع، تراقب سوق المعادن باهتمام مناقشات أسعار الفائدة من ثلاثة بنوك مركزية.

ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع تحول توقعات السوق نحو خفض محتمل بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

ويعود هذا التحول إلى بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، وتباطؤ التضخم، والتعليقات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن الممكن أن يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تحفيز أنشطة التصنيع وربما تعزيز الطلب على المعادن بمرور الوقت.

إجراءات الاتحاد في تشيلي تؤثر على الأسعار

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شهدت أسعار النحاس انتعاشًا قصيرًا بعد أنباء مفادها أن النقابة في منجم إسكونديدا في تشيلي – أكبر منجم للنحاس في العالم – حثت أعضائها على رفض عرض العقد النهائي من الشركة، مما يزيد من احتمال الإضراب.

يمكن للنزاعات العمالية في عمليات التعدين الكبرى أن تعطل سلاسل التوريد بشكل كبير وتتسبب في تقلبات الأسعار في السوق العالمية.

سجلت بورصة لندن للمعادن أداءً متباينًا بالنسبة للمعادن الأساسية الأخرى.

وارتفعت أسعار الرصاص بنسبة 0.6% إلى 2,080 دولارًا للطن، في حين شهدت أسعار الزنك انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، ليستقر عند 2,666.5 دولارًا للطن.

وارتفعت أسعار القصدير بنسبة 0.4% إلى 29,695 دولارًا للطن، وارتفعت أسعار النيكل بنسبة 0.4% إلى 15,860 دولارًا للطن. وشهد الألومنيوم انخفاضًا بنسبة 1% ليصل إلى 2,265 دولارًا للطن.

وسيتوقف المسار المستقبلي لأسعار النحاس وسوق المعادن الأوسع على مستويات المخزون، والطلب من القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والتصنيع، وعوامل الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات البنك المركزي والظروف الاقتصادية العالمية.

وفي حين أن فوائض المخزون الحالية والطلب غير المؤكد يمارسان ضغوطا هبوطية على الأسعار، فإن التحول المستمر في مجال الطاقة وانقطاع العرض المحتمل بسبب النزاعات العمالية يمكن أن يوفر دعما على المدى المتوسط إلى الطويل لأسعار النحاس.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.