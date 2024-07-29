الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا في مساعدات الدولة الألمانية بقيمة 321 مليون يورو لشركة طيران كوندور

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أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا متعمقًا في قرارها لعام 2021 بالموافقة على مساعدة إعادة هيكلة بقيمة 321 مليون يورو من ألمانيا لشركة الطيران كوندور.

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وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الموافقة الأولية في مايو 2023، مشيرة إلى عدم كفاية التقييم من قبل المفوضية حول ما إذا كانت ألمانيا قد تلقت مكافآت كافية مقابل خطة الإنقاذ.

حكم المحكمة يطالب بإجراء تحقيق جديد في شروط الإنقاذ

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وألغى قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في شهر مايو موافقة المفوضية السابقة على مساعدة الدولة، والتي اعترضت عليها شركة الطيران المنافسة رايان إير.

وجدت المحكمة أن اللجنة فشلت في تقييم ما إذا كانت ألمانيا قد حصلت على تعويض كافٍ مقابل دعمها المالي لشركة كوندور.

وقد دفع هذا الحكم الآن المفوضية إلى إعادة تقييم شروط خطة الإنقاذ.

سيكون التركيز الرئيسي للتحقيق الجديد هو تحديد ما إذا كان بإمكان المساهمين وحاملي الديون في كوندور تحمل جزء أكبر من تكاليف إعادة الهيكلة، مما قد يؤدي إلى تقليل العبء المالي على الحكومة الألمانية.

وتهدف عملية إعادة التقييم هذه إلى التأكد من أن المساعدات الحكومية مبررة ولا تشوه المنافسة في السوق.

رد كوندور على التحقيق

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وردا على التحقيق، وصف متحدث باسم كوندور تصرف اللجنة بأنه “نتيجة منطقية” لحكم المحكمة.

وأعربت شركة الطيران عن ثقتها في أن التحقيق سيعيد التأكيد على القرار الأولي بالسماح بمساعدات إعادة الهيكلة.

نحن واثقون من أن التحقيق سيكتمل قريبًا وأن المفوضية ستؤكد التفويض بمساعدات إعادة الهيكلة.

كانت خطة الإنقاذ لعام 2021 حاسمة بالنسبة لشركة كوندور، التي واجهت صعوبات مالية كبيرة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

وتهدف مساعدات إعادة الهيكلة إلى دعم تعافي شركة الطيران والحفاظ على عملياتها، وحماية الوظائف والاتصال في سوق الطيران الألماني.

ماذا يعني بالنسبة لصناعة الطيران؟

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يمكن أن يكون لنتائج تحقيق اللجنة آثار كبيرة على شركة كوندور وصناعة الطيران الأوسع.

إذا خلص التحقيق إلى أن مساعدات الدولة لم تكن مبررة، فقد يُطلب من كوندور سداد الأموال، الأمر الذي قد يعرض استقرارها المالي للخطر.

وعلى العكس من ذلك، فإن تأكيد الموافقة على المساعدة من شأنه أن يوفر لكوندور الدعم اللازم لمواصلة تعافيه.

ومن المرجح أن تراقب شركة رايان إير، التي كانت منتقدة صريحة لمساعدة الدولة لشركات الطيران، التحقيق عن كثب.

وقد زعمت شركة الطيران منخفضة التكلفة باستمرار أن مثل هذا الدعم يشوه المنافسة ويمنح مزايا غير عادلة لبعض شركات الطيران.

كما سيتم مراقبة قرار المفوضية عن كثب من قبل الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وشركات الطيران، لأنه يمكن أن يشكل سابقة للموافقات على مساعدات الدولة المستقبلية ومستوى التدقيق المطلوب في تقييم مثل هذه التدابير.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.