أدى انخفاض قيمة Heineken بقيمة 874 مليون يورو على الاستثمارات الصينية إلى خسارة صافية قدرها 95 مليون يورو في النصف الأول

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أعلنت شركة Heineken يوم الاثنين أنها تحملت رسوم انخفاض قيمة كبيرة بقيمة 874 مليون يورو على استثمارها في أكبر شركة جعة في الصين، China Resources.

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وتأتي هذه الخطوة نتيجة لضعف الطلب الاستهلاكي في الصين، مما أثر سلبًا على سعر سهم China Resources.

وكان لانخفاض القيمة تأثير كبير على النتائج المالية لشركة Heineken للنصف الأول من العام.

حققت Heineken’s أرباحًا بقيمة 1.1 مليار يورو في النصف الأول من العام الماضي

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أدت رسوم انخفاض القيمة إلى خسارة صافية قدرها 95 مليون يورو لشركة Heineken في النصف الأول من عام 2024، وهو تناقض صارخ مع الأرباح البالغة 1.1 مليار يورو التي أعلنت عنها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يسلط هذا التحول الكبير الضوء على التحديات التي تواجهها شركة Heineken في السوق الصينية، وهو مجال رئيسي لعملياتها العالمية.

الطلب الاستهلاكي ومخاوف الاقتصاد الكلي

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وأرجعت شركة Heineken الحاجة إلى تخفيض قيمة حصتها البالغة 40% في شركة China Resources إلى الانخفاض الملحوظ في سعر سهم الأخيرة.

وأشار مصنع الجعة الهولندي إلى أن هذا الانخفاض قد يعكس مخاوف أوسع نطاقا بشأن بيئة الاقتصاد الكلي في الصين وتأثيرها على إنفاق المستهلكين.

ويشير هذا التفسير إلى أن العوامل الاقتصادية الخارجية، وليس القضايا الخاصة بالشركة، هي التي تؤدي إلى انخفاض القيمة.

نمو مبيعات البيرة يخالف التوقعات

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على الرغم من انخفاض القيمة وصافي الخسارة، ذكرت شركة هاينكن أن حجم البيرة المباعة زاد بنسبة 2.1٪ على أساس عضوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

ومع ذلك، فإن هذا النمو كان أقل من الزيادة البالغة 3.4% التي توقعها المحللون، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سوء الأحوال الجوية في أوروبا.

ويسلط هذا النقص الضوء على التعقيدات والتحديات التي تواجه العمل في الأسواق العالمية المتنوعة.

تؤكد النتائج المالية الأخيرة لشركة Heineken ورسوم انخفاض القيمة الكبيرة على استثماراتها الصينية على التقلبات المستمرة وعدم اليقين في الأسواق الدولية.

وبينما تتغلب الشركة على هذه التحديات، ستحتاج إلى تكييف استراتيجياتها لتتماشى بشكل أفضل مع المشهد الاقتصادي المتغير وأنماط سلوك المستهلك.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.