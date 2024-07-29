انتخب مادورو رئيسًا لفنزويلا لولاية ثالثة على الرغم من معارضة الحكومات الدولية وتشككها في النتيجة

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تم الإعلان عن الزعيم الاستبدادي الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيسًا منتخبًا للبلاد لولاية ثالثة على التوالي في انتخابات مشحونة للغاية، حتى مع طعن المعارضة في نتائج الانتخابات، بدعوى حدوث خطأ.

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وأعلن إلفيس أموروسو، رئيس المجلس الانتخابي الوطني، أن مادورو حصل على 51% من الأصوات، مقارنة بمرشح المعارضة – الدبلوماسي السابق إدموندو غونزاليس البالغ من العمر 74 عاما – الذي أفادت تقارير أنه حصل على 44% من الأصوات.

ومع ذلك، لم ينشر المجلس بعد الأرقام التفصيلية لكل مركز من مراكز الاقتراع البالغ عددها 30 ألفًا في جميع أنحاء البلاد، ووعد بالقيام بذلك في “الساعات القادمة”.

تناقضت النتائج التي أعلنها المجلس الانتخابي الوطني مع العديد من استطلاعات الرأي التي أشارت إلى فوز غونزاليس.

المعارضة تطعن في نتائج الانتخابات

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تزعم المعارضة، التي يمثلها غونزاليس وزعيمة المعارضة الرئيسية ماريا كورينا ماتشادو، التي مُنعت من الترشح لمناصب سياسية، أنها حصلت على نتائج التصويت من حوالي 40٪ من صناديق الاقتراع، مما يظهر هامش فوز ساحق لغونزاليز.

وقال ماتشادو في وقت مبكر من يوم الاثنين إن جونزاليس حصل على 70% من الأصوات في المنافسة.

قدمت الشركات المستقلة والمستقلة نتائج مقنعة طوال اليوم. وأظهرت التعدادات السريعة مشاركة تاريخية، تتزايد ساعة بعد ساعة. لدينا إحصائيات التصويت من أكثر من 40% من صناديق الاقتراع، وكلها مطابقة لبيانات المجلس الانتخابي الوطني. وتؤكد هذه المعلومات حصول إدموندو جونزاليس على 70% من الأصوات، فيما حصل نيكولاس مادورو على 30%.

وقال جونزاليس: “إن الفنزويليين والعالم كله يعرفون ما حدث”.

الولايات المتحدة ودول أمريكية أخرى تشكك في النتائج

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وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن “مخاوف جدية” بشأن نتائج الانتخابات، مشيراً إلى أنها لا تعكس إرادة الشعب الفنزويلي أو أصواته.

وقال بلينكن متحدثا في طوكيو:

ومن الأهمية بمكان أن يتم احتساب كل صوت بشكل عادل وشفاف، وأن تقوم السلطات الانتخابية بتبادل المعلومات على الفور مع المعارضة والمراقبين المستقلين دون تأخير، وأن تقوم السلطات الانتخابية بنشر جدول الأصوات. ويراقب المجتمع الدولي ذلك عن كثب وسيستجيب وفقا لذلك.

وقد ردد بريان نيكولز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي، هذه المشاعر، مسلطًا الضوء على الحاجة إلى الشفافية وإمكانية الوصول لجميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في عملية فرز الأصوات.

كما دعا الرئيس التشيلي غابرييل بوريك فونت إلى تقديم نتائج الانتخابات بشكل شفاف وفي الوقت المناسب، مشددا على أن المجتمع الدولي لن يقبل أقل من ذلك.

وقال الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي إن “الأرجنتين لن تعترف بأي عملية احتيال أخرى وتأمل أن تدافع القوات المسلحة هذه المرة عن الديمقراطية والإرادة الشعبية”.

وشكك زعماء غواتيمالا وأوروغواي وبيرو وكوستاريكا أيضا في النتائج بينما رحبت كوبا وبوليفيا وهندوراس بالنتيجة.

الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للانتخابات

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وواجهت فنزويلا انهيارا اقتصاديا على مدى العقد الماضي، مما أجبر حوالي 7.7 مليون أو ما يقرب من ثلث سكانها على مغادرة البلاد للعمل في الخارج.

منذ عام 2014، انكمش الإنتاج بنسبة 70%، أي أكثر من ضعف الضربة التي عانت منها الولايات المتحدة خلال أزمة الكساد الأعظم.

في عام 2022، وصف صندوق النقد الدولي حالة الفوضى في فنزويلا بأنها “أكبر انهيار اقتصادي منفرد لدولة لا تعاني من الصراعات منذ نصف قرن”.

وفي حين عزا المنتقدون محنة البلاد إلى الفساد، يلقي مادورو اللوم على العقوبات الصارمة التي تقودها الولايات المتحدة والتي أدت إلى مزيد من الضرر بصناعة النفط في فنزويلا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

على الرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة على مستوى العالم، انخفض إنتاج النفط الفنزويلي من 3.6 مليون برميل يوميًا في أواخر التسعينيات إلى أقل من مليون برميل يوميًا بسبب العقوبات وسوء الإدارة.

وقد ساهم انخفاض مبيعات النفط في التضخم المفرط، الذي وصل إلى أكثر من مليون في المائة في عام 2018، مما تسبب في نقص حاد في السلع الأساسية ودفع الهجرة الجماعية.

كان من المتوقع أن يؤدي انتصار المعارضة إلى إنهاء 25 عامًا من الحكم الاشتراكي وبدء تغييرات مهمة في حكم البلاد وسياساتها الاقتصادية.

وكان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على النفط، ومعالجة أوجه القصور في قطاع النفط، واستخدام أي عائدات لسداد الديون.

النتائج تترك فنزويلا على حافة الهاوية

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ويشير تأخر إعلان النتائج النهائية، الذي جاء بعد ست ساعات من الموعد المقرر لإغلاق صناديق الاقتراع، إلى وجود سجالات داخلية داخل الحكومة حول كيفية المضي قدما.

ادعى ممثلو المعارضة أن الإحصائيات التي تم جمعها من ممثلي الحملة في 30٪ من مراكز التصويت أظهرت أن غونزاليس يتقدم على مادورو بفارق كبير.

وأدى إحجام المجلس الانتخابي الوطني عن نشر النتائج التفصيلية إلى إثارة الشكوك وأثار تساؤلات حول نزاهة الانتخابات.

لكن قدرة المعارضة على التحقق من النتائج يعوقها عدم توفر بيانات رسمية من مراكز الاقتراع.

ويشبه تسلسل الأحداث بشكل مخيف الانتخابات الأخيرة عندما اتُهم مادورو أيضًا بتزوير الانتخابات لصالحه مما أدى إلى مقاطعة المعارضة للنتيجة.

ومع تطور الوضع، فإن المواجهة عالية المخاطر بين المعارضة والحكومة سوف تحدد ما إذا كانت فنزويلا ستنتقل بعيداً عن حكم الحزب الواحد.

وستكون استجابة المجتمع الدولي والإجراءات التي سيتخذها المجلس الانتخابي الوطني في الأيام المقبلة حاسمة في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.