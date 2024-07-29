الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس يكشف عن استراتيجية ما بعد التسوية للنمو

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يعزو روي جاكوبس – الرئيس التنفيذي لشركة Koninklijke Philips NV (AMS: PHIA) القوة في الربع المالي الثاني لشركته جزئيًا إلى التسوية الأمريكية.

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وقال لشبكة CNBC في مقابلة اليوم إن المجموعة المتعددة الجنسيات وافقت مؤخرًا على دفع 1.1 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بأجهزة توقف التنفس أثناء النوم المعيبة الخاصة بها لإزالة العبء وإعادة التركيز بشكل كامل على ابتكاراتنا.

وأضاف جاكوبس أن شركة Philips ملتزمة بالتعامل مع دعاوى قضائية مماثلة خارج الولايات المتحدة أيضًا. ارتفعت أسهم Philips بنسبة تزيد قليلاً عن 10٪ عند كتابة يوم الاثنين.

لدى Philips صفقات كبيرة في طور التنفيذ

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أعلنت شركة Philips عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الثاني هذا الصباح.

في حين أن الشركة التي يقع مقرها في أمستردام بهولندا لم تتجاوز بعد تحقيق وزارة العدل أيضًا، فإنها لا تزال تتوقع زيادة تصل إلى 5.0٪ في المبيعات المماثلة هذا العام بسبب الزخم المتزايد عبر جميع وحدات أعمالها.

من المقرر أن تبرم PHIA قريبًا صفقات كبيرة في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا والتي من المرجح أن تعزز القوة في النصف الخلفي من عام 2024، وفقًا للرئيس التنفيذي روي جاكوبس.

وأشاد الرئيس التنفيذي بالصين باعتبارها “سوق نمو جذاب بشكل أساسي” لشركة فيليبس على الرغم من الضعف في الربع الثاني. وأضاف أنه في أوروبا، شهدت الشركة انتعاشًا أكبر في جانب المستهلك مقارنة بما حدث في جانب الرعاية الصحية.

ويظل جاكوبس متفائلًا بشأن ما يخبئه المستقبل لشركة Philips أيضًا نظرًا لوجود “زخم جديد قادم” في أسواق النمو مثل إندونيسيا والشرق الأوسط بينما تظل أمريكا الشمالية السوق القوي لأعمال الرعاية الصحية لشركته.

تتوقع فيليبس التعافي في الصين

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أعرب روي جاكوبس، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب، عن اقتناعه بأن الصين ستتحسن من المضي قدمًا مع استمرار الشركة في تقديم ابتكاراتها إلى السوق. تنشط PHIA في الصين منذ حوالي 100 عام.

لا يزال الرئيس التنفيذي متفائلًا لأن PHIA “في وضع جيد جدًا لاغتنام الفرص” في أمريكا الشمالية، كما قال في ” Squawk Box Europe ” يوم الاثنين.

تقوم شركة Philips بإعادة الهيكلة منذ عام 2022 – وهي خطوة من شأنها أن تخفض عدد موظفيها العالميين بنسبة 13٪ (10000 وظيفة). وبشكل عام، فهي ملتزمة بخفض التكاليف بنحو 195 مليون يورو (211 مليون دولار).

مع اقتراب تقرير الأرباح، حصلت وول ستريت على تصنيف “احتفاظ” متفق عليه على أسهم Philips. يرى المحللون أن قيمة PHIA تبلغ إلى حد ما 28.53 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب أخرى بنسبة 10٪ من هنا.

يمكنك قراءة الإصدار ربع السنوي الكامل لشركة Koninklijke Philips NV على هذا الرابط.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.