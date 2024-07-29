تجذب Poodlana اهتمام العملات المشفرة حيث يصل سعر البيع المسبق إلى 3.4 مليون دولار

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لقد تجاوز البيع المسبق لـ Poodlana (POODL) ، الذي تم إطلاقه في 17 يوليو، بالفعل علامة 3 ملايين دولار في أقل من أسبوعين. يتزايد الحماس بين المتحمسين للعملات الميمية أثناء بحثهم عن الجوهرة الواعدة التالية.

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مع بقاء 17 يوم فقط في فترة العرض المسبق لمدة 30 يوم لـ Poodlana، يتزايد الترقب. في 16 أغسطس، سيتم إدراج رمز POODL في أول بورصة لامركزية (DEX) خلال ساعة من انتهاء البيع المسبق.

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أفضل سلالات الكلاب في آسيا تلهم عملة ميمي جديدة

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استضاف أغنى رجل في آسيا، أنانت أمباني، مؤخراً حفل زفاف القرن لابنه، وهو حدث فخم بقيمة 600 مليون دولار اجتذب نخبة عالم المشاهير. بالنسبة الى الحارس، تم تسليط الضوء أيضًا على كلب العائلة سعيد.

سلط حضور هابي الضوء على اتجاه متزايد: سلالات الكلاب المتميزة تثير ضجة متزايدة في المناسبات رفيعة المستوى، بما في ذلك عروض الأزياء وتجمعات السجادة الحمراء.

ادخل إلى Poodlana، وهي عملة مشفرة تمزج بين عالم الموضة والسحر مع كلب البودل المحبوب، وهو أحد أفضل ثلاث سلالات كلاب في آسيا. هذا الجاذبية العصرية هي التي تدفع نمو Poodlana الفيروسي ليس فقط في آسيا ولكن على مستوى العالم.

يخلق سوق الأزياء المزدهر في آسيا وجاذبيته المتزايدة في مجال العملات المشفرة زخمًا كبيرًا. تتصدر دول مثل الصين واليابان وكوريا تبني العملات المشفرة، مع ظهور العملات الميمية مثل Chuan Pu التي تظهر إمكانات بودلانا.

في حين أن Dogecoin وShiba Inu وDogwifhat يهيمنون حاليًا على سوق العملات المعدنية الميمية، فقد يكون كلب Poodlana الأنيق على وشك إعادة تعريف السرد.

سعر بيع Poodlana

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لا يقتصر الأمر على التألق والهز الذيل بالنسبة لـ Poodlana. تهدف هذه العملة الميمية التي تحمل طابع الكلاب إلى الحصول على علامة أفضل كلب في سوق سولانا من خلال مزج المظهر الجمالي مع فرصة لحامليها.

يبلغ سعر رمز POODL الأساسي حاليًا 0.0335 دولارًا أمريكيًا في البيع المسبق. لقد ارتفع من 0.02 دولار في المرحلة الأولى من البيع المسبق، لكنه لا يزال يوفر للمشترين الأوائل فرصة لتحديد قيم الهبة المحتملة. سعر القائمة سيكون 0.06 دولار

ما هو الشيء الفريد في Poodlana؟

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تحدد اقتصاديات Poodlana عرض مميز بقيمة مليار رمز، وسيكون 50٪ من إجمالي العرض متاحًا خلال البيع المسبق. تشير التفاصيل الموجودة على صفحة البيع المسبق الرسمية إلى أنه سيتم فتح 100% من الرموز المميزة بعد بيع العرض الأولي للعملة (ICO).

يتبنى المشروع نهجًا فريدًا حيث سيتم إدراج الرمز المميز في أول DEX له خلال 60 دقيقة من انتهاء البيع المسبق. إنها خطة تعني أنه لن يكون هناك أي شك بشأن موعد حصول المشاركين على الرموز المميزة أو القلق بشأن عمليات إلغاء القفل المجدولة.

إن الإدراج مباشرة بعد انتهاء عرض الرمز المميز له أيضًا تأثير محتمل آخر – يمكن لـ Poodlana الاستفادة من زخم ما قبل البيع لينفجر من سعر إطلاق DEX البالغ 0.06 دولار.

هل تريد معرفة المزيد عن عملة الميم هذه؟ قم بزيارة الموقع الرسمي.