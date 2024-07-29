سندات المملكة المتحدة ترتفع قبيل خطاب ريفز، وتراجع عوائد السندات الحكومية لعشر سنوات إلى 4.02%

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ارتفعت السندات الحكومية البريطانية يوم الاثنين، مما أدى إلى ارتفاع سوق السندات العالمية حيث يراهن المستثمرون على قيام بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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انخفض العائد على سندات العشر سنوات بنسبة 0.08 نقطة مئوية إلى 4.02٪، وهو ما يمثل أكبر انخفاض يومي في ستة أسابيع.

يشير هذا التحول إلى زيادة ثقة السوق في أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة، حيث يضع المتداولون في سوق المقايضة الآن احتمالًا بنسبة 60٪ لقرار خفض سعر الفائدة خلال اجتماع يوم الخميس، ارتفاعًا من الانقسام المتساوي في الأسبوع السابق.

ردود فعل السوق قبل خطاب المستشار

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ويأتي ارتفاع سوق السندات قبل الخطاب المقرر للمستشارة البريطانية راشيل ريفز في الساعة 3:30 مساءً.

ومن المتوقع أن يعالج ريفز “الثقب الأسود” بقيمة 20 مليار جنيه استرليني في المالية العامة، مما قد يمهد الطريق لزيادة الضرائب في الخريف.

ويبدو أن هذا التشديد المالي المتوقع يؤثر على معنويات السوق، حيث يدرس المستثمرون احتمال حدوث تحولات في السياسة النقدية والمالية.

وعلق إيموجين باشرا، المحلل في NatWest، على رد فعل السوق:

وحتى الآن تؤمن الأسواق بالتزام حكومة حزب العمال هذه بالقواعد المالية، وربما يكون من الصواب أن نعتقد أن القرارات الأكثر صعوبة على المستوى السياسي سوف يتم اتخاذها في وقت مبكر وليس لاحقاً خلال هذا الفصل.

ويشير تحليل بشارة إلى أن تصميم الحكومة الواضح على معالجة القضايا المالية بشكل مباشر يطمئن المستثمرين بشأن الاستقرار المالي في المملكة المتحدة.

اتجاهات وآثار سوق السندات الأوسع

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ويعد الارتفاع في سندات المملكة المتحدة جزءًا من اتجاه إيجابي أوسع في أسواق السندات العالمية، حيث لوحظت انخفاضات مماثلة في العائدات.

تشير هذه الحركة واسعة النطاق إلى تحول في توقعات المستثمرين نحو سياسات البنك المركزي الأكثر تشاؤمًا وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.

يعكس انخفاض العائدات التوقعات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة مع استجابة البنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا، لتباطؤ النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية.

بالنسبة للمملكة المتحدة على وجه التحديد، يشير الانخفاض في عوائد السندات الحكومية إلى أن المستثمرين متفائلون بشأن قدرة بنك إنجلترا على دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

وقد خففت من هذا التفاؤل التحديات المالية التي تلوح في الأفق والتي أبرزها المستشار ريفز. إن الجمع بين التيسير النقدي المتوقع وتشديد المالية العامة يشكل استراتيجيات السوق ويؤثر على قرارات الاستثمار.

النتائج المحتملة والاعتبارات المستقبلية

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إذا واصل بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة، فسيمثل ذلك تحولًا كبيرًا في السياسة يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وسط إشارات ضعف النمو.

ومع ذلك، فإن الجهود الموازية التي تبذلها الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية من خلال الزيادات الضريبية المحتملة يمكن أن تعوض بعض الفوائد الاقتصادية المتوقعة من انخفاض أسعار الفائدة.

وسوف يراقب المستثمرون عن كثب خطاب المستشار ريفز بحثًا عن مزيد من الإشارات حول اتجاه السياسة المالية للحكومة.

سيكون التوازن الدقيق بين دعم النمو الاقتصادي من خلال التيسير النقدي والحفاظ على الانضباط المالي أمرًا حاسمًا في تشكيل المشهد الاقتصادي في المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.