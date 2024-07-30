تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك في الربع الثاني إلى 0.2%، وهو أقل من التوقعات وسط التحديات القطاعية

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توسع اقتصاد المكسيك بشكل متواضع في الربع الثاني من عام 2024 لكنه لم يرق إلى مستوى توقعات السوق. وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI)، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2٪ عن الربع السابق، بانخفاض عن معدل النمو البالغ 0.3٪ في الربع الأول.

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وشهد قطاع الأنشطة الأولية تراجعا ملحوظا، مع انخفاض الإنتاج بنسبة 1.7% في الربع الثاني، وهو تناقض صارخ مع الزيادة البالغة 1.7% المسجلة في الربع الأول.

وقد أثر هذا الانكماش بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي، مما يؤكد التقلبات والتحديات داخل قطاعي الزراعة والموارد الطبيعية في المكسيك.

وأظهرت الأنشطة الثالثة، التي تشمل الخدمات وتجارة التجزئة، معدل نمو أبطأ بنسبة 0.3٪ في الربع الثاني، بانخفاض عن 0.6٪ في الربع السابق.

ويثير التباطؤ في هذا القطاع، الذي يعد محركا حاسما للاقتصاد المكسيكي، مخاوف بشأن الإنفاق الاستهلاكي وخدمات الأعمال وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

وفي تطور أكثر إيجابية، تحسنت الأنشطة الثانوية، بما في ذلك التصنيع والبناء، بنسبة 0.3٪ في الربع الثاني.

ويأتي هذا الانتعاش بعد ربعين متتاليين من الانخفاض (-0.5٪)، ويشير إلى بعض المرونة في القاعدة الصناعية في المكسيك على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العام.

وعلى الرغم من التباطؤ الفصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024.

ويشير هذا النمو إلى درجة من المرونة ويسلط الضوء على إمكانية التعافي في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

فرص النمو

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تتأثر التوقعات الاقتصادية للمكسيك بعدة عوامل خارجية وداخلية.

وعلى الصعيد الخارجي، تشكل حالات عدم اليقين الاقتصادي في الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والتقلبات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على تدفقات الاستثمار مخاطر كبيرة. وعلى الصعيد المحلي، فإن تحديات مثل عدم كفاية البنية الأساسية، وعدم الاستقرار السياسي، وتأثير التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، من الممكن أن تؤثر على أداء الناتج المحلي الإجمالي.

تباين نمو الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك مقارنة بدول أمريكا اللاتينية الأخرى في السنوات الأخيرة.

في حين أن بعض الدول في المنطقة، مثل تشيلي وكولومبيا وبيرو، تمتعت بنمو اقتصادي أكثر اتساقًا وطويل الأجل بسبب عوامل مثل التنويع الاقتصادي وسياسات الاستثمار المواتية، فقد واجهت المكسيك عقبات كبيرة.

وتشمل هذه العوامل الاعتماد الكبير على قطاعات محددة، وتقلب أسعار النفط، والتحديات الهيكلية التي أعاقت أداءها الاقتصادي.

يسلط نمو الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك في الربع الثاني من عام 2024 الضوء على الأداء المختلط في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفي حين تبدو الأنشطة الثانوية واعدة مع حدوث انتعاش، فإن الانكماشات الكبيرة في الأنشطة الأولية وتباطؤ النمو في أنشطة التعليم الثالث تؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير استراتيجية لضمان النمو المستدام.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.