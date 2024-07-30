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في الوقت الذي يواجه فيه سوق العقارات المحلي في تركيا اضطرابات كبيرة، يوجه المستثمرون اهتمامهم بشكل متزايد نحو الفرص الدولية.

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وقد أدى عدم الاستقرار الاقتصادي والتحديات التنظيمية إلى جعل قطاع العقارات التركي أقل جاذبية، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات العقارية الأجنبية.

ويسلط هذا التحول الضوء على اتجاه أوسع حيث يبحث المستثمرون الأتراك عن فرص أكثر استقرارًا وربحًا في الخارج، مما يغير بشكل كبير مشهد العقارات الدولية.

وتضاعفت الاستثمارات التركية في العقارات الأجنبية أربع مرات

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يواجه المستثمرون العقاريون الأتراك ارتفاع أسعار العقارات وارتفاع معدلات الرهن العقاري في المنزل، مما أدى إلى انخفاض عائدات استثماراتهم بشكل كبير.

ويشهد السوق التركي الآن أدنى مستويات مبيعات المساكن منذ ما يقرب من عقد من الزمن، مدفوعا بالعقبات الاقتصادية والتنظيمية الشديدة.

واستجابة لذلك، يبحث المستثمرون بنشاط عن العقارات في أسواق أكثر استقرارًا وربحية مثل دبي ولندن وإسبانيا.

ويتجلى تأثير هذه التحديات في الزيادة الكبيرة في الاستثمارات التركية في العقارات الأجنبية.

وفي عام 2023، قام المستثمرون الأتراك بتوجيه ما يقرب من 2 مليار دولار إلى العقارات في الخارج، وهو رقم يمثل زيادة بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بعام 2021.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، حيث تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات قد تصل إلى 4 مليارات دولار في عام 2024.

لقد امتد عائد الاستثمار العقاري التركي بشكل كبير

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ولا يقتصر هذا الاتجاه على المستثمرين الأثرياء؛ ويعمل الأتراك من ذوي الدخل المتوسط أيضًا على تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في الخارج.

أدت التقلبات الاقتصادية المستمرة ومعدلات التضخم المرتفعة بشكل استثنائي في تركيا إلى رغبة أوسع في الاستثمارات الآمنة، وفقًا لما أوردته جمعية مصدري الخدمات العقارية.

ويؤكد هذا التحول الميل المتزايد بين المواطنين الأتراك إلى السعي لتحقيق الاستقرار من خلال العقارات الدولية.

وتعرضت السوق المحلية لمزيد من التوتر بسبب إلغاء الحد الأقصى لرفع الإيجار بنسبة 25%، مما زاد من حالة عدم اليقين المحيطة بالاستثمارات العقارية التركية.

بالإضافة إلى ذلك، امتد عائد الاستثمار (ROI) للعقارات التركية إلى 30 عامًا بشكل مذهل، مقارنة بأقل من 18 عامًا في إسبانيا والمملكة المتحدة.

ويسلط هذا التفاوت الضوء على تراجع جاذبية الاستثمار في العقارات التركية والجاذبية المتزايدة للأسواق الخارجية.

واستجابة لهذه التغييرات، تعمل شركات البناء التركية على توسيع وجودها على المستوى الدولي.

على سبيل المثال، بدأت شركة Fenercioglu في تلبية الطلب المتزايد بين المستثمرين الأتراك على العقارات الأجنبية.

ويشير هذا التحول الاستراتيجي إلى الاتجاه الأوسع للمستثمرين الأتراك الذين يسعون للاستفادة من الظروف الأكثر ملاءمة في الخارج.

يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمارات العقارية الدولية التحديات العميقة التي تواجه السوق المحلية في تركيا.

ومع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار تزايد جاذبية الفرص الخارجية، فمن المرجح أن يركز المستثمرون الأتراك بشكل متزايد على الأسواق الدولية. وتدل هذه الديناميكية المتطورة على تحول ملحوظ في استراتيجيات الاستثمار التركية وتسلط الضوء على العولمة المستمرة للمحافظ الاستثمارية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.