أخبار جيدة جدًا لرموز Pepe وBook of Meme وDogwifhat

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واصلت أسعار العملات المشفرة انتعاشها القوي يوم الاثنين حيث تأمل المستثمرون في مؤتمر بيتكوين الأخير في ناشفيل. عادت عملة البيتكوين إلى ما فوق 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ 7 يونيو.

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كما ارتدت معظم العملات المعدنية والعملات البديلة يوم الاثنين. ارتفعت عملة Book of Meme (BOME)، وهي عملة Solana meme الجديدة، إلى 0.010 دولار، وهي أعلى نقطة لها منذ 28 يونيو. وكانت أعلى نقطة لها أعلى بأكثر من 65٪ من أدنى نقطة لها هذا الشهر.

ارتفعت أيضًا عملة Pepe، وهي عملة ميمي تم إطلاقها في عام 2023، إلى 0.000012 دولار، وهو أعلى من أدنى مستوى هذا الشهر عند 0.0000076 دولار. حدث هذا الارتفاع في بيئة ذات حجم كبير، مما يعني أن الاتجاه الصعودي قد يستمر.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر دوجويفات (WIF) إلى 2.50 دولار. بعض الرموز المميزة الأخرى ذات الأداء العالي كانت AIOZ Network، وBitcoin SV، وBitcoin Cash، وBrett. فيما يلي بعض الأخبار الجيدة التي يمكن أن تدفع الرموز المميزة إلى الأعلى.

ارتفعت عملة البيتكوين فوق نقطة مقاومة رئيسية

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أول الأخبار الجيدة التي يمكن أن تساعد في دفع رموز Pepe وBook of Meme وDogwifhat إلى الأعلى هي حركة سعر Nitcoin. كما هو موضح أدناه، فعلت البيتكوين شيئين مهمين يوم الاثنين.

أولاً، تحرك فوق الجانب العلوي من نمط الرسم البياني الوتد المتسع، وهي إشارة صعودية شائعة. في معظم الحالات، يؤدي هذا النمط إلى اختراق صعودي قوي. وبما أن هذا النمط حدث بعد ارتفاع عملة البيتكوين، في وقت سابق من هذا العام، فيمكن تصنيفه أيضًا على أنه نمط علم صعودي.

الرسم البياني لسعر البيتكوين

ثانيًا، أعادت عملة البيتكوين اختبار نقطة المقاومة الحاسمة عند 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ يونيو. وهذا مستوى نفسي مهم قد يشير إلى مزيد من الارتفاع.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر المزيد من البيانات أن الاهتمام المفتوح لبيتكوين في سوق العقود الآجلة قفز إلى مستوى قياسي يزيد عن 38 مليار دولار. تعد هذه عودة قوية للأصل الذي انخفضت فائدته المفتوحة إلى 27 مليار دولار في 8 يوليو. وتعد الفائدة المرتفعة علامة إيجابية على أن الأصل لديه طلب أكبر وأن السعر سيستمر في الارتفاع.

العقود الآجلة للبيتكوين مفتوحة الفائدة

تعد Bitcoin قاسمًا مهمًا للعملات البديلة لأنها تعمل بشكل جيد عندما تكون Bitcoin في اتجاه صعودي قوي. على سبيل المثال، قفز معظمها إلى مستوى قياسي في شهر مارس مع ارتفاع عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

سولانا مزدهر أيضا

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الخبر المهم الآخر بالنسبة لعملات الميم مثل Dogwifhat وBook of Meme هو أن سعر Solana يعمل بشكل جيد. ارتفع رمز Solana إلى مستوى مرتفع بلغ 194.30 دولارًا يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أبريل من هذا العام. وارتفع بأكثر من 60% من أدنى مستوى له هذا الشهر.

تعمل مقاييس Solana على السلسلة بشكل جيد مع أصول DeFi واستمرت الرسوم التي تفرضها الشبكة في الارتفاع. لقد حققت رسومًا تزيد عن 2 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ DeFi Llama .

تعد Solana إحدى شبكات blockchain المهمة لأنها أصبحت الشبكة المفضلة لمطوري العملات الميمية الذين يحبونها لسرعاتها السريعة وتكاليف المعاملات المنخفضة.

Solana DeFi TVL آخذ في الارتفاع

الفائدة المفتوحة لعملة Meme آخذة في الارتفاع

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وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات CoinGlass أن الاهتمام المفتوح في سوق العقود الآجلة آخذ في الارتفاع. ارتفعت الفائدة المفتوحة لبيبي إلى 131 مليون دولار يوم الاثنين، ارتفاعًا من أدنى مستوى منذ بداية العام حتى الآن وهو 83000 دولار.

أيضًا، ارتفعت الفائدة المفتوحة لـ Dogwifhat إلى 316 مليون دولار بينما ارتفعت Book of Meme’s إلى 113 مليون دولار، وهي أعلى نقطة لها منذ 7 يونيو. وقد ارتفعت من أدنى مستوى لها منذ شهر حتى الآن عند 50 مليون دولار تقريبًا.

ويحدث نفس الاتجاه في السوق الفورية حيث ارتفع حجمها أيضًا. بلغ الحجم اليومي لـ Pepe أكثر من 830 مليون دولار بينما حقق Dogwifhat و Book of Meme 375 مليون دولار و 425 مليون دولار على التوالي. وتعني هذه الأرقام أن هناك طلبًا قويًا على هذه العملات الرقمية، والتي تفوقت على البيتكوين هذا العام.

مخطط الفائدة المفتوحة BOME من CoinGlass

مؤشر الخوف والجشع آخذ في الارتفاع

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ارتفعت العملات المعدنية مثل Book of Meme وPepe وWIF بسبب الجشع المستمر في السوق. وتظهر البيانات أن مؤشر الخوف والجشع ارتفع إلى منطقة الجشع عند 63 يوم الاثنين، وهي أعلى نقطة له منذ أكثر من أسبوع. في معظم الحالات، تعمل هذه الرموز بشكل جيد عندما يكون هناك خوف في السوق.

حدث هذا الاتجاه بعد حدث البيتكوين الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي في ناشفيل حيث تحدث دونالد ترامب وروبرت كينيدي وقادة آخرون عن العملة. قال دونالد ترامب إنه كان متفائلًا للغاية بشأن البيتكوين وأنه سيؤيد إنشاء صندوق بيتكوين.

وأشار مايكل سايلور، رئيس MicroStrategy، إلى أن عملة البيتكوين سترتفع إلى أكثر من 13 مليون دولار في المستقبل. إذا حدث هذا، فهذا يعني أن ممتلكات شركته ستبلغ قيمتها أكثر من 2.86 تريليون دولار.

وبالنظر إلى المستقبل، سيكون المحفز الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته هو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم. إذا فعل البنك ما يتوقعه المحللون، فسيكون ذلك إشارة صعودية أخرى لبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

ويعتقد الاقتصاديون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقرر ترك أسعار الفائدة دون تغيير ثم يشير إلى خفضها في اجتماعه في سبتمبر.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.