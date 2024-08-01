يجلب قانون الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي تغييرات شاملة لعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة

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يدخل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، وهو أول تشريع شامل من نوعه، حيز التنفيذ اليوم، مما يشير إلى تحول كبير لشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

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ويستهدف القانون في المقام الأول الشركات الأمريكية الكبرى، ويفرض لوائح تنظيمية صارمة بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه والامتثال له، مما يَعِد بتأثيرات بعيدة المدى.

التنظيم القائم على المخاطر: قواعد مختلفة للمخاطر المختلفة

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ينفذ قانون الذكاء الاصطناعي إطارًا تنظيميًا قائمًا على المخاطر، ويميز بين التطبيقات بناءً على تأثيرها المجتمعي المحتمل.

تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، مثل المركبات ذاتية القيادة، والأجهزة الطبية، وأنظمة اتخاذ القرار بشأن القروض، متطلبات صارمة.

وتشمل هذه التقييمات الإلزامية للمخاطر، ومجموعات بيانات التدريب عالية الجودة، والتسجيل الروتيني للأنشطة، والوثائق التفصيلية المشتركة مع السلطات لضمان الامتثال.

يواجه الذكاء الاصطناعي التوليدي رقابة صارمة

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تم تصنيف الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك أنظمة مثل GPT من OpenAI وGemini من Google، على أنه ذكاء اصطناعي “للأغراض العامة” بموجب القانون.

ويجب أن تمتثل هذه النماذج، المصممة لأداء مجموعة واسعة من المهام، لقوانين حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي، وإصدار إفصاحات الشفافية حول أساليب التدريب، والخضوع لاختبارات منتظمة وتدابير الأمن السيبراني.

وينص القانون على بعض الاستثناءات للنماذج مفتوحة المصدر، بشرط أن تجعل معاييرها متاحة للعامة ولا تشكل أي مخاطر نظامية.

تتأثر شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة، مثل Microsoft وGoogle وAmazon وApple وMeta، بشكل كبير باللوائح الجديدة.

ويتعين على هذه الشركات، التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي وتعتمد على البنى التحتية السحابية الضخمة، أن تتعامل الآن مع المتطلبات الصارمة لقانون الذكاء الاصطناعي.

وينطبق القانون على أي منظمة تعمل داخل الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن موقعها، مما يضمن الرقابة الشاملة.

عقوبات صارمة لعدم الامتثال

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يمكن أن تؤدي انتهاكات قانون الذكاء الاصطناعي إلى غرامات تصل إلى 35 مليون يورو (41 مليون دولار) أو 7% من الإيرادات السنوية العالمية، أيهما أعلى.

وهذا أشد من العقوبات المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي حددت الغرامات بمبلغ 20 مليون يورو أو 4٪ من حجم المبيعات العالمية السنوية.

وسيشرف مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي تم إنشاؤه في وقت سابق من هذا العام، على الامتثال والتنفيذ، مما يضمن أن الشركات المخالفة تواجه تداعيات كبيرة.

الفترات الانتقالية والأحكام المستقبلية

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على الرغم من أن قانون الذكاء الاصطناعي دخل حيز التنفيذ الآن، فإن معظم الأحكام لن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2026. وتتمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، مثل ChatGPT وGemini، بفترة انتقالية مدتها 36 شهرًا لتحقيق الامتثال.

يوفر هذا النهج المرحلي للشركات الوقت لتكييف ممارساتها مع المشهد التنظيمي الجديد.

وفي حين يهدف قانون الذكاء الاصطناعي إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة به، فإنه يعترف أيضًا بأهمية تعزيز الابتكار. تُمنح النماذج مفتوحة المصدر، والتي تعتبر ضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي، إعفاءات محددة بشرط أن تستوفي معايير الشفافية وإمكانية الوصول.

ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي يقظًا في مواجهة النماذج التي تشكل مخاطر نظامية، ويضمن عدم تسبب التدابير التنظيمية في خنق التقدم التكنولوجي.

يجسد قانون الذكاء الاصطناعي النفوذ المتزايد للاتحاد الأوروبي في تنظيم التكنولوجيا العالمية. وعلى غرار اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي تضع معايير جديدة لخصوصية البيانات في جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن يضع قانون الذكاء الاصطناعي معيارًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال فرض غرامات كبيرة وقواعد صارمة، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى قيادة الطريق في ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي.

استجابة الصناعة والتوقعات المستقبلية

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تستجيب شركات التكنولوجيا بالفعل للوائح الجديدة. على سبيل المثال، قامت شركة Meta بتقييد توفر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في أوروبا بسبب المخاوف التنظيمية.

تتطلب المتطلبات الصارمة لقانون الذكاء الاصطناعي تعديلات جوهرية في ممارسات تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره.

وبينما تتنقل الشركات عبر هذه التغييرات، سيكون التركيز على تحقيق التوازن بين الامتثال والابتكار المستمر.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.