بايبيت تعلن خروج فرنسا نقلاً عن التطورات التنظيمية

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تقوم Bybit بإنهاء خدماتها في فرنسا، حيث أشارت بورصة العملات المشفرة إلى التطورات التنظيمية الأخيرة لاتخاذ القرار.

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كما أصدرت بورصة العملات المشفرة، التي تُصنف بين بورصات العملات المشفرة ومنصات التداول الرائدة في العالم من حيث الحجم، جدولًا زمنيًا للوقت الذي لن تكون فيه الخدمات والمنتجات متاحة لمستخدميها في الدولة.

وكتبت البورصة: “في ضوء التطورات التنظيمية الأخيرة من الهيئة التنظيمية الفرنسية، ستتوقف Bybit عن تقديم منتجاتنا وخدماتنا للمواطنين والمقيمين الفرنسيين”.

تم تعطيل الودائع ودعم P2P اعتبارًا من 2 أغسطس

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وفقًا للإشعار الموجه إلى مستخدمي Bybit في فرنسا، يبدأ خروج البورصة في 2 أغسطس 2024، الساعة 8:00 بالتوقيت العالمي.

اعتبارًا من هذا التاريخ، ستتحول حسابات العملاء إلى وضع “الإغلاق فقط”. وهذا يعني أن العملاء لن يتمكنوا بعد الآن من فتح أو إضافة مراكز جديدة بالإضافة إلى إيداع الأموال.

ستقوم Bybit أيضًا بإنهاء كل دعم الشراء للمستخدمين الفرنسيين. وفي الوقت نفسه، ستقوم البورصة بتعطيل المنتجات الفورية، والشراء بنقرة واحدة، وP2P من بين الخدمات والمنتجات الأخرى.

يجب على المستخدمين إغلاق جميع المراكز المفتوحة بحلول 13 أغسطس 2024، الساعة 08:00 بالتوقيت العالمي. سيتم تصفية جميع المراكز المفتوحة بعد الموعد النهائي المحدد. والجدير بالذكر أن البورصة ستستمر في السماح بالسحب.

ومع ذلك، سيتم تحويل الأصول الورقية غير اليورو تلقائيًا إلى USDT بدءًا من 8 أغسطس 2024.

ماذا بعد؟

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وكما ذكرنا، تستشهد Bybit بالبيئة التنظيمية الفرنسية باعتبارها السبب وراء قرار وقف العمليات في البلاد. وفي حين أن الإعلان لا يقدم مزيدًا من التفاصيل حول تطورات تنظيمية محددة، إلا أنه يخطط لإعادة فتح الخدمات بمجرد حصول الشركة على التراخيص اللازمة.

نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر ونقدر دعمك وتعاونك بينما نكثف جهودنا لتلبية المتطلبات التنظيمية. ونحن نتطلع إلى خدمتك مرة أخرى في المستقبل القريب بمجرد الحصول على التراخيص المناسبة التي تسمح لنا بذلك.

تنظيم ميكا

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تأتي خطوة بايبيت لإنهاء الدعم للمستخدمين الفرنسيين وسط تدقيق متزايد في بورصات العملات المشفرة بينما ينفذ الاتحاد الأوروبي تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA).

تعد Coinbase وCircle من بين أفضل شركات العملات المشفرة التي تحصل على الموافقات ذات الصلة لتقديم خدماتها للعملاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، تعد Uphold وBinance من البورصات التي تحركت لحذف أو تقييد العملات المستقرة غير المصرح بها وسط تنفيذ MiCA.

يأتي إغلاق Bybit لخدماتها في فرنسا في أعقاب التحديث التنظيمي للبلاد الذي يجعل عملية تأمين التراخيص أكثر صرامة.

أعلنت الهيئة التنظيمية الفرنسية Autorité des Marchés Financiers (AMF) عن تعديلات على لائحة مزود خدمات الأصول الرقمية (DASP) في أكتوبر 2023.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.