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شهد مؤشرا FTSE 100 و FTSE 250 أسبوعًا مزدحمًا مع استمرار موسم أرباح الشركات وقيام بنك إنجلترا (BoE) بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات يوم الخميس.

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تراجع مؤشر Footsie إلى 8,283 جنيهًا إسترلينيًا يوم الخميس من أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع عند 8,400 جنيه إسترليني، بينما تم تداول مؤشر FTSE 250 متوسط الحجم عند 21,460 جنيهًا إسترلينيًا.

قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة

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وكان أحد أهم أخبار مؤشر فوتسي هذا الأسبوع هو أن بنك إنجلترا قرر أخيرًا البدء في خفض أسعار الفائدة. وفي بيانه يوم الخميس، خفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمح إلى أن المزيد منها في الطريق.

وقد فعل البنك ذلك بعد التضخم الأخير والاتجاهات الاقتصادية في البلاد. أظهرت البيانات الأخيرة أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد (CPI) ظل عند هدف البنك البالغ 2.0٪ في الأشهر القليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه، كان الاقتصاد البريطاني مرناً نسبياً. وأظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد نما بنسبة 0.4٪ في مايو، وهو ضعف ما توقعه المحللون. وكانت مؤشرات مديري المشتريات لمبيعات التجزئة والتصنيع والخدمات قوية جدًا.

ومع ذلك، في الواقع، هناك دلائل على أن الاقتصاد يواجه بعض المشكلات الرئيسية. وفي هذا الأسبوع فقط، أشارت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة الجديدة، إلى أن الإدارة تواجه فجوة بقيمة 32 مليار دولار، وأنها قد تضطر إلى زيادة الضرائب.

ولذلك، يعتقد المحللون أن بنك إنجلترا سوف يخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام، خاصة إذا استمر التضخم في الانخفاض. وقال محللو ING في مذكرة:

“نعتقد أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف بشكل أسرع مما تستعد اللجنة حاليًا للاعتراف به. ونعتقد أن البيانات المتعلقة بتضخم الخدمات ونمو الأجور ستتحسن مع مرور العام، مما يجعل اللجنة أكثر ارتياحًا للمضي قدمًا في خفض آخر واحد على الأقل هذا العام.

وجاء قرار بنك إنجلترا بعد يوم واحد من ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير والإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر كان مطروحًا على الطاولة.

أعلى أرباح FTSE 100

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كان رد فعل مؤشر FTSE 100 على العديد من الأرباح المهمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الأسبوع. وفي الولايات المتحدة، نشرت شركات مثل أمازون، وميتا بلاتفورمز، وأبل، ومايكروسوفت نتائجها. وكانت أرقام شركة أبل أفضل من المتوقع بينما مرت أمازون بربع صعب، مما أدى إلى تخفيض تصنيفها من قبل محللي بايبر ساندلر.

وفي المملكة المتحدة، نشرت شركة رولز رويس نتائج مالية قوية وأعادت توزيع أرباحها على المستثمرين. حدث الشيء نفسه مع International Consolidated Airline Group (IAG)، التي نشرت نتائج قوية وأعادت تشغيل مدفوعاتها أيضًا.

أصدرت شركة سانت جيمس بليس، أكبر شركة لإدارة الثروات في المملكة المتحدة، أرقامًا قوية أظهرت أن تعافيها جارٍ. أصدرت شركات أخرى مثل Barclays وNext PLC و Shell أرقامًا قوية، وهو ما يفسر سبب استقرار مؤشر FTSE 100 نسبيًا.

أرباح جلينكور وIHG

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سيكون مؤشرا FTSE 100 و FTSE 250 أيضًا في دائرة الضوء الأسبوع المقبل حيث من المقرر أن تنشر العديد من الشركات الكبرى في المؤشر أرقامها.

وستكون شركة جلينكور، شركة التعدين العملاقة، واحدة من أفضل أسهم FTSE 100 التي يجب مراقبتها الأسبوع المقبل. وستعلن نتائجها المالية يوم الاربعاء. ستكون هذه أرقامًا ملحوظة لأنها ستكون الأولى منذ استحواذ الشركة على أعمال الفحم الخاصة بشركة Teck Resources.

وستأتي هذه الأرقام أيضًا في وقت يقاوم فيه بعض المستثمرين خطة جلينكور لفصل أعمال الفحم الخاصة بها إلى شركة مستقلة. وفي هذا الأسبوع فقط، اتهمت المملكة المتحدة أليكس بيرد، الرئيس السابق لأعمال تجارة النفط، بالفساد.

ومن غير الواضح ما إذا كانت شركة جلينكور سوف تكون متورطة في هذه الدعوى القضائية ولكن أداء أسهمها يشير إلى ذلك. انخفض سعر سهم جلينكور إلى 415 بنسًا يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ 26 مارس.

وستكون مجموعة فنادق إنتركونتيننتال (IHG) شركة أخرى من الشركات المدرجة على مؤشر FTSE 100 والتي يجب مراقبتها عندما تنشر نتائجها يوم الأربعاء. ستظهر هذه الأرقام مع انهيار السهم إلى 7620 نقطة، وهي أدنى نقطة له منذ 24 فبراير. وقد شكل أيضًا نمط القمة المزدوجة الذي يشير إلى المزيد من الاتجاه الهبوطي في المستقبل.

أرباح IWG وAbrdn وWPP المقبلة

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ومن بين أفضل الأسهم الأخرى في مؤشر FTSE 250 التي يجب مراقبتها الأسبوع المقبل، ستكون International Workplace Group (IWG)، الشركة الأم لشركة Regus وHQ وBasePoint وOpenOffice. ستصدر IWG، المنافسة لـ WeWork، أرقامها أيضًا حيث يظل سهمها أقل بنسبة 20٪ من أعلى نقطة لها هذا العام.

لقد استفادت IWG بشكل متواضع من انهيار WeWork حيث أصبحت الآن أكبر شركة في الصناعة على مستوى العالم.

وفي الوقت نفسه، ستتم مراقبة شركة “أبردن”، وهي شركة استثمارية متعثرة، عندما تعلن عن أرقامها. وارتفع سهمها بنسبة 30٪ تقريبًا من أدنى مستوى له هذا العام حيث يتوقع المستثمرون العودة.

أخيرًا، ستقوم WPP، أكبر وكالة إعلانية، بإصدار أرقامها أيضًا حيث لا يزال سهمها في حالة تصحيح. وقد كافحت الشركة مؤخرًا حيث قامت العديد من الشركات بتخفيض ميزانياتها التسويقية لتوفير التكاليف.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.