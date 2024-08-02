سوق الأسهم اليابانية تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 8 أشهر بعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة: ما هي الخطوة التالية بالنسبة للمستثمرين؟

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تراجعت سوق الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر اليوم الجمعة، بعد قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة القياسية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

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وقد أثار هذا الانخفاض، الذي امتد ليومين متتاليين، قلق المستثمرين والمحللين، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في السوق.

انخفض مؤشر Nikkei 225 بنسبة 5.81% ليغلق عند 35909.7، مسجلاً أسوأ يوم له منذ مارس 2020 وانخفض إلى ما دون علامة 36000 للمرة الأولى منذ يناير.

وفي الوقت نفسه، تعرض مؤشر Topix الأوسع لخسارة أكبر بنسبة 6.14%، ليغلق عند 2,537.6، مسجلاً أسوأ يوم له منذ ثماني سنوات.

أسوأ يوم لمؤشر نيكاي 225 منذ مارس 2020

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ويتناقض هذا الانخفاض الحاد بشكل صارخ مع أداء مؤشر نيكي قبل أقل من شهر عندما سجل أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 42224.02 نقطة في 11 يوليو.

وأثار الانكماش المفاجئ مناقشات بين المحللين حول المسار المستقبلي للأسواق اليابانية. ووصف بروس كيرك، كبير استراتيجيي الأسهم اليابانية في بنك جولدمان ساكس، الوضع بأنه “مرحلة انتقالية” خلال مقابلة مع شبكة سي إن بي سي.

وكان الارتفاع الأخير في أسواق الأسهم اليابانية مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: ضعف الين الذي استفاد منه المصدرون والبنوك الكبرى، والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية، وإصلاح حوكمة الشركات.

ومع ذلك، فقد أدى رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مؤخرًا إلى تغيير هذه الديناميكيات.

وأشار كيرك إلى أن “قواعد اللعبة تغيرت بالتأكيد، خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف والعملات الأجنبية”.

ويقوم المستثمرون الآن بإعادة تقييم وضعهم في القطاع في ضوء البيئة الاقتصادية الجديدة.

التحول إلى الأسهم التي تركز على الطلب المحلي

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وعلى الرغم من الانخفاضات الحادة، إلا أن هناك جانبًا مشرقًا في عملية إعادة التموضع هذه.

يتزايد اهتمام المستثمرين بالشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان للمرة الأولى منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأصبحت هذه الشركات، مع زيادة تعرضها للطلب المحلي وانخفاض تعرضها لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، أكثر جاذبية للمستثمرين.

وشدد كيرك على أن “الناس يبحثون الآن عن مجالات أكثر تركيزًا على الطلب المحلي، وهذا يعيد الاهتمام حقًا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان”.

حدد كيرك سببين محتملين وراء إعادة التقييم الحالية بعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

أولاً، هناك شكوك بين المستثمرين حول قدرة الاقتصاد الياباني على تحمل رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.

ثانياً، هناك مخاوف بشأن ربحية الشركات اليابانية حيث يتم تداول الين بسعر أقل من 150 يناً في مقابل الدولار. اعتبارًا من الآن، يتم تداول الين عند 149.4 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن انخفض إلى ما دون مستوى 150 منذ قرار بنك اليابان يوم الأربعاء.

وكانت الأسواق اليابانية هي الأفضل أداءً في آسيا العام الماضي وظلت قوية حتى يونيو من هذا العام.

يمثل الانكماش الأخير تحولا كبيرا، لكن المحللين مثل كيرك يعتقدون أن قصة ارتفاع السوق لم تنته تماما.

وبدلا من ذلك، فإن السرد يتطور، ومن المرجح أن يكون هذا التطور مصحوبا بتقلبات مستمرة وتناوب قوي في القطاع.

وتشير إعادة التقييم من قبل المستثمرين إلى البحث عن فرص جديدة في المشهد الاقتصادي المتغير.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.