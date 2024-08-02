يصل سعر البيع المسبق لـ Poodlana إلى 4.2 مليون دولار حتى مع انخفاض سوق العملات المشفرة الذي يتسبب في عمليات تصفية ضخمة

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شهد سوق العملات المشفرة اضطرابات كبيرة مؤخراً، مما أدى إلى عمليات تصفية واسعة النطاق وانخفاض الأسعار عبر العملات الرئيسية.

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ومع ذلك، وسط هذا التقلب، استمر مشروع Poodlana، وهو مشروع جديد للعملة المشفرة، في جذب استثمارات كبيرة، تجاوزت 4.2 مليون دولار في مرحلة ما قبل البيع.

يستكشف هذا المقال تأثير الانكماش الأخير في السوق، وتفاصيل البيع المسبق لـ Poodlana ، وظروف السوق الأوسع التي تؤثر على هذه التطورات.

اضطراب سوق العملات المشفرة وتصفياته

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شهدت بداية شهر أغسطس تراجع حاد في سوق العملات المشفرة، حيث تكبدت العملات الرئيسية مثل Bitcoin وEthereum وSolana خسائر كبيرة.

وانخفضت عملة البيتكوين، على وجه الخصوص، إلى 62 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يوليو، مما أدى إلى عمليات تصفية بقيمة 312 مليون دولار تؤثر بشكل أساسي على المراكز الطويلة وفقًا لبيانات CoinGlass. وعلى الرغم من انتعاشه منذ ذلك الحين إلى حوالي 64,349 دولار، إلا أن معنويات السوق لا تزال هبوطية.

واجهت إيثريوم وسولانا أيضًا انخفاضات حادة، حيث تراجعت إيثريوم إلى مستوى ٣٠٠٠ دولار قبل أن تنتعش إلى حوالي ٣١٤٨ دولارًا وانخفضت سولانا إلى ١٦٠ دولارًا قبل أن ترتد إلى حوالي ١٦٣ دولارًا في وقت النشر.

أدى هذا التراجع على مستوى السوق إلى انخفاض بقيمة 2.3 تريليون دولار في القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة، مصحوبًا بانخفاض إجمالي بنسبة 5.7٪.

وتشمل العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الانخفاض إصدارات البيانات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وردود الفعل على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

وقد عكس مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 هذه الحركات، مع خسائر كبيرة تعكس قلق المستثمرين.

مرونة Poodlana في السوق الهابط

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على الرغم من ظروف السوق المعاكسة، تمكنت Poodlana من جذب استثمارات كبيرة خلال مرحلة ما قبل البيع.

وقد جمع المشروع، الذي يطلق على نفسه اسم “The Hermès of Crypto”، مبلغ 4,257,299.39 دولارًا أمريكيًا، مما يدل على اهتمام المستثمرين القوي.

يبلغ سعر الرمز المميز حالياً 0.0375 دولار أمريكي، ومن المقرر أن يرتفع سعر المرحلة التالية إلى 0.0416 دولار أمريكي، مع سعر إدراج متوقع يبلغ 0.060 دولار أمريكي في 16 أغسطس.

تم تصميم البيع المسبق لـ Poodlana لجذب استثمارات متنوعة، وقبول المدفوعات بعملات BASE وSOL وBNB وETH وUSDT وUSDC.

ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد عمليات قفل رمزية أو فترات استحقاق، مما يضمن السيولة الفورية للمستثمرين. تتضمن استراتيجية التسويق للمشروع شراكات مع البورصات الرئيسية وأصحاب النفوذ، بهدف وضع Poodlana كرمز رئيسي في كل من البورصات اللامركزية والمركزية.

مع إجمالي عرض قدره 1,000,000,000 رمز وتخصيص 50% للبيع المسبق، تتضمن خريطة طريق Poodlana منصات التوقيع المساحي، وعمليات الإنزال الجوي الحصرية، ومبادرات التوعية العالمية.

وقد حظي هذا النهج الشامل بالاهتمام حتى في الوقت الذي تواجه فيه السوق الأوسع ضغوطًا هبوطية، مما يؤكد جاذبية المشروع وسط حالة عدم اليقين في السوق.

توقعات السوق ومعنويات المستثمرين

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لا يزال سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً على حافة الهاوية حيث يراقب المتداولون مستويات الدعم الرئيسية للعملات الرئيسية.

يسلط رفض Bitcoin الأخير عند مستوى 70,000 دولار والانخفاض اللاحق إلى 62,000 دولار الضوء على التقلبات واحتمال حدوث المزيد من الانخفاض. يشير المحللون إلى أن المتوسط المتحرك لبيتكوين البالغ 99 يومًا والذي يبلغ حوالي 63,694 دولار هو مستوى حرج يجب مراقبته، حيث يشير الاختراق أدناه إلى انخفاضات محتملة إلى 55,000 دولار.

يعكس Ethereum مسار Bitcoin، حيث تستهدف حركة السعر الآن مستوى الدعم البالغ 3000 دولار. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى إعادة اختبار Ethereum لمستويات أقل حول 2850 دولارًا.

وفي الوقت نفسه، تعرضت Solana وغيرها من العملات البديلة مثل XRP وDogwifat لخسائر كبيرة، مما يعكس الاتجاه الهبوطي العام للسوق.

وأدت التوترات الجيوسياسية، خاصة بين إسرائيل وإيران، إلى تفاقم تقلبات السوق، مما ساهم في الانخفاض الحاد في الأسعار والتصفية.

بشكل عام، لا تزال التوقعات طويلة المدى متفائلة بحذر، حيث يتوقع بعض المحللين محفزات صعودية محتملة مثل الانتخابات الأمريكية المقبلة واحتمال وجود احتياطي للبيتكوين.

ومع ذلك، على الرغم من ذلك، فإن البيع المسبق الناجح لـ Poodlana يسلط الضوء على الاهتمام المستمر بالمشاريع المبتكرة في مجال العملات المشفرة.

إذا كنت مهتماً بـ Poodlana، يمكنك زيارة موقعهم الرسمي على الإنترنت للمشاركة في البيع المسبق.

ومع ذلك، يجب عليك دائماً الانتباه قبل الاستثمار في مشاريع العملات المشفرة نظراً لتقلبات السوق العالية، مما يجعلها أصولاً استثمارية عالية المخاطر.