تركيا تحجب موقع إنستغرام بعد الجدل حول منشورات عزاء إسماعيل هنية

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قامت هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات في تركيا، هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK)، بحظر الوصول إلى Instagram.

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وقد أدى القرار، الذي تم الإعلان عنه في 2 أغسطس، إلى حرمان الملايين من الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، سواء على تطبيقات سطح المكتب أو الهاتف المحمول. ولم تقدم BTK سببًا أو مدة محددة للحظر.

انتقادات للإشراف على المحتوى

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وتأتي هذه الخطوة في أعقاب جدل تورط فيه فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية.

في 31 يوليو/تموز، انتقد ألتون علنًا موقع إنستغرام لمنعه منشورات التعزية المتعلقة بوفاة إسماعيل هنية، الشخصية الرئيسية في حركة حماس الفلسطينية.

ووصف ألتون تصرفات إنستغرام بأنها “رقابة واضحة وبسيطة”، وأعرب عن إحباطه لأن المنصة لم تذكر أي انتهاكات للسياسة كأساس لقرارها.

لا يوجد رد من ميتا

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حتى الآن، لم تصدر شركة Meta Platforms Inc.، الشركة الأم لـ Instagram، أي بيانات بخصوص الحظر أو ادعاءات Altun.

وقد أدى عدم الاستجابة إلى زيادة التكهنات والنقاش حول الدوافع وراء قرارات الإشراف على المحتوى في Instagram والحظر اللاحق الذي فرضته تركيا.

السياق التاريخي لحظر وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجب منصات التواصل الاجتماعي في تركيا. على مدار العقد الماضي، فرضت الحكومة التركية حظرًا مماثلًا على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، وغالبًا ما كانت تشير إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو حماية المواطنين من المحتوى الضار.

وعادة ما يكون هذا الحظر مؤقتا، ويستمر من بضع ساعات إلى عدة أيام، لكنه أثار غضبا شعبيا كبيرا ومخاوف بشأن حرية التعبير.

الآثار المحتملة

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يمكن أن يكون للحظر المفروض على Instagram آثار واسعة النطاق على كل من المستخدمين الأتراك والمنصة نفسها. يعد Instagram أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث يضم ملايين المستخدمين النشطين الذين يعتمدون عليه في التواصل والترفيه والأعمال.

يؤدي عدم إمكانية الوصول المفاجئ إلى المنصة إلى تعطيل هذه الأنشطة، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية.

علاوة على ذلك، يثير هذا الحادث تساؤلات حول القضايا الأوسع المتعلقة بالرقابة والإشراف على المحتوى على المنصات العالمية.

ولا يزال التوتر بين التنظيمات الوطنية وسياسات شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات يشكل قضية مثيرة للجدل، وهو ما يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة للحوكمة في العصر الرقمي.

مستقبل الاتصالات الرقمية في تركيا

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ولا يزال الوضع الحالي مائعا، ومن غير الواضح إلى متى سيستمر الحظر أو ما هي الظروف التي قد تؤدي إلى إلغاءه. وفي هذه الأثناء، يُترك للمستخدمين الأتراك للتنقل عبر وسائل بديلة للاتصال ومشاركة المحتوى.

يعد الحظر أيضًا بمثابة تذكير بالتحديات والمناقشات الأوسع المتعلقة بالحقوق الرقمية وحرية التعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع المعاصر.

ومع استمرار تركيا في مواجهة هذه التحديات، سوف يراقب المجتمع الدولي عن كثب. يمكن أن تشكل نتيجة هذا الوضع سوابق لكيفية تعامل البلدان والمنصات الأخرى مع صراعات مماثلة في المستقبل.

وفي الوقت الحالي، ينتظر المستخدمون الأتراك والمراقبون العالميون على حدٍ سواء المزيد من التطورات والحلول المحتملة لهذه القضية المستمرة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.