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اعترف لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، بأن رأيه بشأن بيتكوين كان خاطئاً قبل خمس سنوات وأن بيتكوين هي “أداة مالية شرعية”.

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كانت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية متقلبة إلى حد ما في الأشهر الأخيرة حيث وصل سعرها إلى أعلى مستوى عند 73000 دولار ثم انخفضت إلى حوالي 55000 دولار.

يتم تداولها حالياً بما يزيد قليلاً عن 60.000 دولار.

يرى فينك أن عملة البيتكوين هي “ذهب رقمي”

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يؤمن فينك الآن بالبيتكوين كأصل تستثمر فيه “عندما تشعر بالخوف أكثر عندما تخفض الدول قيمة عملتها بسبب العجز الزائد”.

يرى الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock أن BTC هي “ذهب رقمي” يوفر المزيد من التحكم المالي لمستثمريه.

كرر الرئيس التنفيذي موقفه الإيجابي بشأن Bitcoin في برنامج “Squawk on the Street” على قناة CNBC هذا الأسبوع. ولهذا السبب قد يكون الأمر إيجابيًا أيضًا بالنسبة لأمثال Poodlana (POODL).

قد تنعكس قوة البيتكوين في Poodlana

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إذا صدقنا تفاؤل الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock Larry Fink بشأن Bitcoin، فقد يبشر ذلك بالخير لـ Poodlana أيضاً نظراً لأن BTC هي الرائدة في مجال الفضاء. مهما كان الاتجاه الذي يتخذه، فإن بقية سوق العملات المشفرة تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه.

لذا، إذا تحققت وجهة نظر فينك الصعودية بشأن بيتكوين وارتفعت أكثر في الأشهر المقبلة، فقد يحقق الوافدون الجدد مثل بودلانا (POODL) مكاسب جنبًا إلى جنب أيضًا.

والخبر السار هو أن فينك ليس الوحيد الذي كان إيجابيًا بشأن البيتكوين. يتوقع المحللون في بنك ستاندرد تشارترد أن يصل تقييم الأصول الرقمية إلى 100000 دولار بحلول نهاية عام 2024. يمكنك العثور على المزيد حول Poodlana على هذا الرابط.

POODL لا يتطلب رأس مال ضخم

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قد تكون عملة الميم العصرية POODL التي تشغل منصة العملات المشفرة Poodlana تستحق الشراء في أغسطس لأنها، بطريقة ما، أكثر سهولة في الوصول إليها من Bitcoin عند الكتابة.

دعونا نواجه الأمر، قد لا يكون سعر البيتكوين الذي يزيد عن 60.000 دولار استثمارًا مناسبًا للمتداول العادي الذي يمتلك قدرًا محدودًا من رأس المال. لكن POODL بسعر 0.0375 دولار لا يوفر لك سوى وسيلة للاستفادة من القوة المتوقعة في Bitcoin بجزء صغير من سعره.

رمز Poodlana موجود حاليًا في مرحلة البيع المسبق، حيث يقفز سعره بعد كل 72 ساعة. قد يكون بناء مركز مبكر في POODL أمرًا مثيرًا أيضًا، نظرًا لأن العملات الميمية لها تاريخ من النمو الهائل في المراحل المبكرة. انقر هنا لمعرفة المزيد عن بودلانا (POODL).

يستمر عرض Poodlana المسبق في الارتفاع

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أحد العوامل التي تشير عادةً إلى أن الاستثمار جيد هو الطلب – وهذا شيء يحتوي عليه عرض Poodlana المسبق كثيرًا.

لقد مرت أيام فقط منذ أن أطلقت POODL عرضها المسبق لمدة شهر واحد. ومع ذلك، فقد أطلقت بالفعل أكثر من 4.6 مليون دولار، مما يشير إلى الاهتمام القوي من مجتمع الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، وعد الفريق الذي يقف وراء Poodlana بإدراج المنتج في غضون ساعة بعد البيع المسبق. قد يضيف ذلك إلى قائمة الأسباب التي تجعل إنشاء منصب مبكر في POODL فكرة رائعة.

لاحظ أن لديهم خططًا لإطلاق منصة التوقيع المساحي وتقديم إسقاطات جوية ومكافآت حصرية أيضًا. لذلك، من المحتمل أن فريق Poodlana ليس هنا من أجل المضخة والتفريغ فقط. قم بزيارة موقع POODL الآن لمعرفة المزيد.