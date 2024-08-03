من المتوقع أن تحقق شركات النفط العالمية مكاسب مع تفكير باكستان في تحرير أسعار النفط

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وتعكف باكستان حاليا على وضع تفاصيل إمكانية رفع القيود على أسعار النفط. وفي الوضع الراهن، فإن الحكومة هي التي تحدد أسعار الوقود كل أسبوعين. ومع ذلك، فإن إلغاء القيود التنظيمية يعني أن الأسعار لن يتم تحديدها بشكل مباشر من قبل الحكومة، مما يضع نهاية للسياسة النفطية.

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وتعمل العديد من شركات النفط العالمية في باكستان. وإذا مضت عملية إلغاء القيود التنظيمية قدما، فإنها ستفتح الأبواب لتحقيق أرباح أعلى وحماية أفضل ضد التهريب.

السبب وراء رفع القيود

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تمر باكستان حاليًا بأزمة اقتصادية ناجمة عن التضخم والتحديات المالية الأخرى. وتحاول الحكومة تحقيق بعض الاستقرار في سوق النفط لجذب الاستثمار الأجنبي وإفادة المستهلكين.

وتتقلب أسعار الوقود في باكستان مع أسعار النفط العالمية. وعندما يتعطلون، تحصل الحكومة الحالية على الفضل في توفير وقود أرخص للشعب. وعندما تكون مرتفعة، فإن نفس الحكومة تلوم سوق النفط العالمية على الأسعار.

ولا تحاول أي حكومة تحقيق الكفاءة في السوق، حيث يضطر المشاركون في السوق في كثير من الأحيان إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية أعمالهم.

على سبيل المثال، العديد من الشركات التي تعمل حول الحدود الغربية للبلاد تفعل ذلك في ظل وجود سوق سوداء ضخمة حيث يتم استيراد الوقود من إيران وأفغانستان. هذا الوقود أرخص ومعفى من الضرائب، لذا فهو يناسب البائعين والمشترين على حد سواء، مما يتسبب في خسارة شركات النفط الخاضعة للرقابة أعمالها.

فرص جديدة لشركات النفط العالمية

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ويهدف إلغاء القيود التنظيمية إلى جعله ساحة لعب متساوية لجميع المشاركين في السوق. وإليك كيف يمكن أن تساعد الشركات الدولية العاملة في باكستان.

ومن المرجح أن تعمل القواعد المخففة والتدخل السياسي الأقل على تشجيع اللاعبين الأجانب على تحسين بنيتهم التحتية في باكستان. لقد كان المستثمرون الأجانب دائمًا مترددين في الاستثمار في باكستان بسبب التأثيرات السياسية في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد. وفي حين تستفيد بعض الشركات من هذا، فإن البعض الآخر يخسر أعماله أيضًا.

إن البيئة الأكثر تنافسية ستضمن نجاح الشركات ليس في علاقاتها السياسية ولكن في ممارساتها التجارية الأفضل.

وستساعد هذه الخطوة أيضًا هذه الشركات على تحديد أهداف طويلة المدى في البلاد من خلال إقامة شراكات يمكن أن تستمر لسنوات. تتمتع هذه الشراكات، دون أي تدخل سياسي، بالقدرة على الاستمرار لفترة طويلة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى مزيد من الاستقرار في هذا القطاع.

كما ستساعد آلية التسعير التنافسي الشركات على إدارة سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل أفضل. تعد باكستان خامس أكبر دولة في العالم، كما أن استهلاك الوقود، الذي يعتمد بشكل أساسي على الوقود المستورد، مرتفع جدًا. يأتي الكثير من النفط إلى البلاد وستتحسن الآن القدرة على تحقيق أرباح هائلة منه.

ماذا يعني بالنسبة للمستهلكين؟

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تعتبر هذه الخطوة جيدة لشركات النفط، ولكنها ليست بالضرورة جيدة للجمهور. وهذا لا يعني بالضرورة أنهم يدفعون أكثر مما يفعلون الآن. ومع ذلك، حتى لو اضطروا إلى دفع المزيد، فإن بعض الاستقرار في القطاع سيكون موضع ترحيب من قبل التجار المحليين وكذلك الجمهور.

والسؤال الوحيد الذي يظل بلا إجابة هو مدى نجاح تنفيذ هذه السياسة الجديدة. يمكن أن تتغير السياسات الحكومية بين عشية وضحاها في البلاد، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت للتوصل إلى تفاصيل هذه الخطوة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.