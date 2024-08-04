توقع سعر Poodlana ($POODL) إذا ارتفع SHIB بنسبة 150,000,000% مرة أخرى

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شهدت Shiba Inu (SHIB) نجاحاً هائلاً منذ ظهورها لأول مرة كرمز مميز في أغسطس 2020، حيث ارتفعت لتحتل مكاناً في أفضل عشر عملات مشفرة من حيث القيمة في عام 2021.

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احتفل المشروع بعيد ميلاده الرابع في 1 أغسطس، وسلطت قيادة التسويق الضوء على الارتفاع المذهل الذي حققه SHIB بنسبة 150,000,000% من سعر الافتتاح إلى ATHs البالغ 0.00008616 دولار – والذي تم تحقيقه في أكتوبر 2021.

Happy 4th Birthday, SHIB! 🎉



You have 1,401,173 (0.005% 🆙) in the DeFi world. Another 4 million are estimated to be on exchanges.



Let’s celebrate your incredible journey with a list of its most inspiring achievements:



1.Beyond the Meme: SHIB started as a fun meme coin in… pic.twitter.com/gy4k6BFAAZ — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) August 1, 2024

تحول الاهتمام إلى عملة Meme الجديدة Poodlana ($POODL) وسط تطورات السوق هذه.

يبدو أن $POODL جاهز لمنافسة كبار المتنافسين مثل Shiba Inu وDogecoin.

تشهد Poodlana طلباً كبيراً من مستثمري العملات المشفرة، حيث تم جمع أكثر من 4.68 مليون دولار في المرحلة السادسة من البيع المسبق.

قصة SHIB من البداية إلى الشهرة

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سلط فريق Shiba Inu الضوء على قصة نجاح رمز الميم منذ بداية متواضعة.

وصلت العملة البديلة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.00008616 دولار في أكتوبر 2021، وهو ما يُترجم إلى زيادة هائلة بلغت 150.000.000٪.

على الرغم من الانخفاضات الملحوظة من ATH، فإن السعر الحالي لـ SHIB (0.00001418 دولارًا) يعكس زيادة تزيد عن 26.000.000٪ من سعر الافتتاح الذي يبلغ 0.000000000056 دولار.

وهذا يعزز مكانة Shiba Inu في السوق باعتبارها واحدة من أنجح العملات الرقمية المشفرة.

أي لاعب يضع 10 دولارات فقط على SHIB عند ظهوره لأول مرة سيستمتع بعوائد قدرها 2.6 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقد أثار هذا الواقع الاهتمام بشركة SHIB حيث يتوقع الخبراء تكرار الارتفاع الأولي.

من شأن الزيادة البالغة 150,000,000% أن تمحو الأصفار الرائدة لـ SHIB، مما يدفع الرمز المميز من سعره السائد إلى 21.9 دولارًا.

تتطلع Poodlana إلى الاستحواذ على سوق الرموز المميزة

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Poodlana عبارة عن عملة مشفرة جديدة تعتمد على Solana وتنتشر بسرعة كبيرة بسبب بيعها المسبق. لقد استثمر اللاعبون الموجهون نحو الربح بالفعل أكثر من 4.6 مليون دولار في المشروع.

شهدت الأصول في البداية طلبًا هائلاً في آسيا، حيث لقيت دول مثل اليابان والصين وكوريا صدى مع دمج Poodlana بين حب كلب البودل والأزياء الفاخرة.

لقد استحوذ المشروع الجديد بالفعل على آسيا، التي تقود حجم تداول العملات المعدنية على مستوى العالم.

الاهتمام المتزايد من الغرب قبل نهاية البيع المسبق في 16 أغسطس يحدد POODL لخطوات هائلة.

الطلب الحالي على Poodlana وتركيز المشروع على المنفعة يمهد الطريق لأداء أولي يشبه SHIB.

يتم تداول عملة POODL الأصلية بسعر 0.0375 دولارًا أمريكيًا، كما أن الارتفاع المذهل بنسبة 150.000.000٪ سيضع قيمة الرمز المميز عند مستوى بعيد المنال إلى حد ما وهو 56.250 دولارًا أمريكيًا.

ومن الجدير بالذكر أن عوامل مثل العرض الهائل المتداول من المحتمل أن تعيق زيادة أخرى بنسبة 150.000.000٪ لـ SHIB.

إن الوصول إلى 21.9 دولارًا أمريكيًا مع العرض الحالي البالغ 589 تريليون دولار يعني تجاوز أمثال الذهب من حيث القيمة السوقية. تحتاج Shiba Inu إلى أقل من تريليون رمز لتحقيق السعر المستهدف البالغ 21.9 دولارًا.

إن التوزيع اللامركزي للبديل عبر العديد من اللاعبين يجعل مثل هذا التخفيض في العرض غير مرجح.

على النقيض من ذلك، يبلغ إجمالي عرض POODL $ 1,000,000,000 ويمكن أن يشهد ندرة رمزية مع مغامرة المزيد من اللاعبين، مما يعزز الطلب وقيمة العملة الميمية.

يمكن للمتحمسين الذين فاتتهم رحلة SHIB الأولية الانضمام إلى مجموعة Poodlana للحصول على عوائد محتملة هائلة.

يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول $POODL هنا.