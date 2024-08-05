يعزز مشروع القانون المقترح دور الخدمة السرية الأمريكية في مكافحة جرائم العملات المشفرة

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يسعى مشروع قانون مقترح إلى تمكين الخدمة السرية للولايات المتحدة من مكافحة جرائم العملات المشفرة بشكل أفضل. هذه هي أحدث فاتورة متعلقة بالعملات المشفرة تم تقديمها خلال الأشهر الماضية.

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قدم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي كاثرين كورتيز ماستو وتشارلز جراسلي مؤخرًا مشروع قانون “مكافحة غسل الأموال في الجرائم الإلكترونية لعام 2024″، والذي يمنح الخدمة السرية سلطة معززة للتعامل مع التحقيقات المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

وعلى وجه التحديد، ستقوم الوكالة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المؤسسات المالية الأمريكية ومراقبة شركات تحويل الأموال غير المرخصة التي تتعامل بالعملات المشفرة.

وفقًا للسيناتور كورتيز ماستو، تشكل الأصول المشفرة “تهديدًا مباشرًا” لأمن الولايات المتحدة بسبب دورها في تمويل النشاط الإجرامي.

وبالتالي، فإن “مشروع القانون من الحزبين والمجلسين” سيسمح للخدمة السرية “بالتحقيق بشكل أفضل” في الجرائم المالية التي تنطوي على الأصول الرقمية.

ويسعى مشروع القانون إلى تعديل اللوائح الحالية، وتحديدًا القسم 3056 (ب) من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، ليشمل جرائم جديدة ضمن نطاق التحقيق الذي يجريه جهاز الخدمة السرية.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على مكتب محاسبة الحكومة تقديم تقرير حول فعالية سلطات إنفاذ القانون في تحديد وردع عمليات غسيل الأموال في الجرائم السيبرانية.

وأشار السيناتور جراسلي أيضًا إلى دور “المؤسسات المالية غير الطبيعية” التي غالبًا ما تكون متورطة في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على أن التشريع سيساعد الولايات المتحدة على “توقع الجرائم ومنعها بشكل أفضل”.

الخدمة السرية وجرائم التشفير

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الخدمة السرية، المرتبطة عادة بحماية المسؤولين الحكوميين الرئيسيين في الولايات المتحدة، مسؤولة أيضًا عن الإشراف على الجرائم المالية. وبحلول عام 2022، لعبت الوكالة دورًا نشطًا في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث شاركت في 254 قضية منذ عام 2015.

في العام الماضي، كشفت شركة Tether، مُصدرة العملة المستقرة، أنها تعاونت مع الخدمة السرية لتجميد 326 محفظة تحتوي على 435 مليون دولار من أصول العملات المشفرة غير المشروعة.

وكانت الأموال من محافظ مدرجة في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

في أواخر عام 2023، صادرت الخدمة السرية أصولًا مشفرة بقيمة 500000 دولار من حسابات المحتال الصيني وانغ ييتشنغ.

ويأتي التعديل الجديد في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعًا في أنشطة غسيل الأموال. يسلط تقرير تشيناليسيس الصادر في وقت سابق من هذا العام الضوء على أنه تم غسل ما يزيد عن 22 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2023 وحده.

ومع ذلك، في تقرير لاحق، أشارت الشركة إلى أن النقد لا يزال الأداة الأكثر تفضيلاً في الجرائم المالية.

تقوم الحكومة الأمريكية بإعادة العمل بالقواعد

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وفي الوقت نفسه، تتطلع السلطات الأمريكية إلى ممارسة المزيد من السيطرة على قطاع العملات المشفرة، والذي أصبح نقطة نقاش رئيسية في الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

وفي الشهر الماضي، صوت المشرعون الأمريكيون أيضًا لصالح قانون حماية التكنولوجيا المالية، والذي يهدف إلى إحباط جهود غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة. إنها تتطلع إلى إنشاء فريق عمل يضم قادة صناعة التشفير الرئيسيين وممثلين من العديد من الوكالات الحكومية.

وفي يونيو/حزيران، اقترح السيناتور مارك وارين مشروع قانون مثيرًا للجدل من شأنه أن يمنح الرئيس الأمريكي سلطة منع الوصول إلى الأصول الرقمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.