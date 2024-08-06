تقود اليابان انتعاش آسيا بعد الفوضى التي شهدتها يوم الاثنين، لكن المحللين يحذرون من استمرار التقلبات

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ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تحقيق مكاسب في جميع أنحاء آسيا حيث تعافت بشكل كبير من عمليات البيع في الأسواق العالمية يوم الاثنين والتي قضت على المليارات على مستوى العالم.

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أغلق مؤشر نيكي للأسهم في طوكيو مرتفعا بنسبة 10.2% يوم الثلاثاء، معوضا جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدها في اليوم السابق عندما انخفض بنسبة 13% تقريبا.

حدث هذا الانخفاض وسط عمليات بيع واسعة النطاق ناجمة بشكل رئيسي عن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التي تشير إلى أن الاقتصاد يتجه نحو الركود وتوقع سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأدت الزيادة في أسعار الفائدة في اليابان إلى تفكيك تجارة المناقلة بالين. وأغلق مؤشر Topix على ارتفاع بنسبة 9.30%.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة تزيد عن 3%، مما ساهم في انتعاش إقليمي أوسع بعد انخفاض دام ثلاثة أيام.

افتتح مؤشر BSE Sensex الهندي مرتفعًا بنسبة 1% عن إغلاق اليوم السابق عند 78759.40 – وهو المستوى الذي وصل إليه بعد انخفاضه بنسبة 2.7% يوم الاثنين.

واستقر الين عند حوالي 144.607 ين بعد ارتفاعه بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

في الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا الثقيلة بنسبة 2.1% قبل افتتاح نيويورك.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 وFTSE بنسبة 1%.

وقال تومو كينوشيتا، استراتيجي السوق العالمية في شركة إنفيسكو لإدارة الأصول في طوكيو، لبلومبرج:

ومع انتعاش الأسهم اليابانية، من المرجح أن تنتعش بقية الأسواق الآسيوية معًا اليوم.

وبعد أن تبين أن حجم الانحدار الذي شهدته أسعار الأسهم اليابانية أمس كان أكبر كثيراً من الانخفاض الذي شهدته أوروبا والولايات المتحدة، فقد أدرك المشاركون في السوق الآن أن التصحيح الذي قامت به السوق اليابانية بالأمس كان مفرطاً.

من المرجح أن تستمر التقلبات في اليابان والعالم، ويحذر المحللون من عدم التشجيع بعد

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عانت الأسواق العالمية من نوع شديد من التقلبات، خاصة منذ يوم الجمعة عندما صدرت بيانات الوظائف الأمريكية.

اخترق مؤشر تقلب CBOE القائم على مؤشر S&P 500 يوم الاثنين مستوى 60، ولامس أعلى مستوى له منذ تراجع السوق خلال الوباء في عام 2020. ثم تراجع لاحقًا إلى 23.

وقال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز:

ومع انتعاش الأسهم، بقيادة اليابان، سوف يميل الكثيرون إلى تجاهل التقلبات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية باعتبارها نموذجًا لطبيعة الغرب المتوحش للأسواق الأقل سيولة والتي يقودها المتداولون. ويتلخص النهج الأفضل في التركيز على أهمية استعادة الركائز المزدوجة المتمثلة في النمو القوي وصنع السياسات الجديرة بالثقة من جانب البنوك المركزية.

الإجماع الواسع بين المحللين هو أن رد فعل السوق الشديد يوم الاثنين كان على الأرجح مدفوعًا بمزيج من البيع القسري أو الفني وبرامج التداول الخوارزمية التي استجابت للزيادة الحادة في الين.

يعتقد المحللون أن الأساسيات لم تتغير بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع لتبرير عمليات البيع الكبيرة هذه، مما يشير إلى أن الانخفاض كان أكثر فنية.

وعلى الرغم من الانتعاش يوم الثلاثاء، هناك توقعات بأن تظل الأسواق متقلبة.

كتب محللون من مكتب الاستثمار الرئيسي في UBS في تقرير بحثي يوم الثلاثاء أن التقلبات قصيرة المدى في سوق الأسهم اليابانية لا تزال قائمة حيث يعتقد السوق الآن أن الدولار الأمريكي لم يستقر بعد مقابل العملة اليابانية. ين.

وقالوا: “من السابق لأوانه استنتاج أن سوق الأسهم اليابانية قد وصلت إلى القاع”، مضيفين أن أي انتعاش لن يحدث على الأرجح إلا بعد أن تعلن الشركات اليابانية عن أرباح النصف الأول في أكتوبر، أو حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

يوصي المحللون في آسيا بالتركيز على الأسهم الدفاعية ذات الجودة وعوائد الأرباح خلال هذه الفترة من عدم استقرار السوق.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.