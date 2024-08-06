أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 12 عامًا

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ترك بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.35% عند أعلى مستوى لها منذ 12 عامًا، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وكان ينخفض بشكل أبطأ من المتوقع.

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أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع السادس على التوالي يوم الثلاثاء في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد أن تطابق التضخم في ربع يونيو إلى حد كبير مع توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي وبدأت اضطرابات السوق في الانتشار في جميع أنحاء العالم.

“لقد انخفض التضخم بشكل كبير منذ ذروته في عام 2022، حيث عملت أسعار الفائدة المرتفعة على تقريب الطلب الكلي والعرض نحو التوازن. لكن التضخم لا يزال أعلى إلى حد ما من نقطة الوسط للنطاق المستهدف البالغ 2-3 في المائة،” بنك الاحتياطي الأسترالي. قال.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي إن أحدث التوقعات تظهر أنه سيستغرق بعض الوقت قبل أن يصل التضخم بشكل مستدام إلى النطاق المستهدف.

وقد عززت البيانات الحاجة إلى البقاء يقظين تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، ولا يستبعد مجلس الإدارة أي شيء سواء بالموافقة أو بالرفض. يجب أن تكون السياسة مقيدة بما فيه الكفاية حتى يثق مجلس الإدارة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف.

وتوقع أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 2-3% في أواخر عام 2025 ويقترب من نقطة المنتصف في عام 2026.

ارتفع الدولار الأسترالي بينما قلص العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات الحساسة للسياسة انخفاضًا سابقًا مباشرة بعد القرار حيث قلص المتداولون رهاناتهم على التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة هذا العام.

لا تزال التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير: بنك الاحتياطي الأسترالي

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وقال بنك الاحتياطي الأسترالي إن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة وأن البيانات الأخيرة أظهرت أن عملية إعادة التضخم إلى الهدف كانت “بطيئة ووعرة”.

وأشار إلى أن المراجعات التي أدخلت على الاستهلاك والمدخرات، وارتفاع تكاليف وحدة العمل، والتضخم المستمر، وخاصة في قطاع الخدمات، تشير إلى مخاطر تضخمية محتملة. ورغم أن نمو الأجور بلغ ذروته، فإنه يظل مرتفعاً إلى حد غير مستدام نسبة إلى اتجاهات الإنتاجية.

علاوة على ذلك، قال التقرير إن النشاط الاقتصادي يُظهر زخمًا ضعيفًا، مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع البطالة، والضغوط التجارية، مما يشير إلى احتمالية انخفاض الإنتاج لفترة طويلة وتدهور سوق العمل.

وأضاف: “على الصعيد العالمي، كانت الأسواق المالية متقلبة في الآونة الأخيرة وانخفضت قيمة الدولار الأسترالي. ولا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي مرتفعة، مما قد يكون له آثار على سلاسل التوريد”.

آراء وتوقعات المحللين

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عكست تعليقات المحللين أنه على الرغم من أنه لم يكن الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة، إلا أن بنك الاحتياطي الأسترالي، في حذره، ربما يكون قد تخلى عن التفاؤل الناتج عن ضعف التضخم في الربع الثاني.

وقالت ING Think إنه بينما توقعت الشهر الماضي رفع سعر الفائدة في هذا الاجتماع، فإن التوقعات “كانت في حالة يرثى لها” اعتبارًا من يوم الاثنين.

وفي إشارة إلى اضطراب السوق في أعقاب بيانات الوظائف الأمريكية، أقر بأنه لم يكن من الممكن أن يقوم أي بنك مركزي عاقل برفع أسعار الفائدة على هذه الخلفية ولم يكن “مندهشًا أو محبطًا” أن بنك الاحتياطي الأسترالي ترك سعر الفائدة دون تغيير.

ومع ذلك، قالت شركة الأبحاث والتحليل إن التفاؤل المستمر في السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية العام يبدو منفصلاً عن تقييم المحافظ ميشيل بولوك لمخاطر التضخم.

“لقد حددت العقود الآجلة لأسعار الفائدة النقدية احتمالًا بنسبة 90٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع 10 ديسمبر. وربما لا يزال هذا من بقايا اضطرابات السوق في الأيام القليلة الماضية، ونتوقع المزيد من التراجع عن الذعر المفرط الذي اجتاحت الأسواق يوم الاثنين عندما اقتربت العقود الآجلة لأسعار الفائدة النقدية من التسعير بتخفيضين بحلول ديسمبر.

“من وجهة نظرنا، حتى التخفيض الفردي في ديسمبر يبدو مبكرًا للغاية، وتوقعاتنا المنقحة لأسعار الفائدة النقدية، والتي ستنخفض إلى 4.35٪، توقعاتنا لذروة سعر الفائدة (افترضنا سابقًا أن هذا سيصل إلى 4.6٪)، لن تكون كذلك”. فكر في خفض أسعار الفائدة حتى وقت ما في عام 2025.”

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.