باكستان تحصل على تجديد ديون بقيمة 12 مليار دولار من الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

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ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أبرمت باكستان اتفاقا مع الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتجديد ديون بقيمة 12 مليار دولار لمدة عام واحد.

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ويتزامن شريان الحياة المالي هذا مع الموافقة المتوقعة على حزمة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتهدف الجهود المشتركة إلى تزويد باكستان بالمصد المالي اللازم لمواجهة تحدياتها الاقتصادية.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 أغسطس للموافقة على تسهيل الصندوق الممدد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار. وأكد وزير المالية محمد أورنجزيب أنه لا يوجد تأخير في الاجتماع، منهيًا التكهنات بشأن توقيت هذه الموافقة الحاسمة.

وتتوقف موافقة صندوق النقد الدولي على حصول باكستان على التزامات التمويل من دائنيها التقليديين الثلاثة.

تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي

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تحسنت احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، حدد صندوق النقد الدولي فجوة تمويلية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار على مدى فترة البرنامج الممتدة لثلاث سنوات، والتي اعتبرها وزير المالية قابلة للإدارة.

تلقت باكستان عرضًا من بنك تجاري أجنبي، لكن الحكومة تنتظر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل أن تطلب من المقرض خفض أسعار الفائدة المعروضة.

وقد عرض بنك ستاندرد تشارترد قرضا يقل عن 400 مليون دولار ولكن بسعر فائدة مكون من رقمين لا تستطيع باكستان تحمله.

التصنيف الائتماني لباكستان

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وقامت وكالة فيتش بتحسين التصنيف الائتماني لباكستان بدرجة واحدة، حيث رفعته من CCC إلى CCC+، على الرغم من أنه لا يزال أقل من درجة الاستثمار.

ويُنظر إلى هذا الترقية باعتبارها خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. كما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو عنصر حاسم آخر للاستقرار.

وأعرب وزير المالية أورنجزيب عن أمله في أن يتحسن التصنيف الائتماني لباكستان بشكل أكبر بحلول نهاية العام.

ومن شأن التصنيف الأعلى أن يسمح لباكستان بالوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وإصدار سندات سيادية بمعدلات أقل من تصنيفات CCC+ الحالية. ومع ذلك، لم تقم وكالة ستاندرد آند بورز بتحسين تصنيف باكستان CCC+.

إصدار سندات الباندا

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وتخطط باكستان أيضًا لإصدار سندات الباندا في الأسواق الصينية بمساعدة مستشار مالي صيني.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة بحلول نهاية هذا العام أو أوائل عام 2025.

وتدرس الحكومة أيضًا تعيين مستشار مالي صيني آخر لتأمين تمديد ديون الطاقة. وطلبت باكستان تمديد ديون الطاقة لمدة خمس سنوات، لكن المفاوضات لا تزال مستمرة.

وبدأت الحكومة أيضًا برنامجًا للخصخصة، وتقوم حاليًا بعملية إغلاق أو دمج الوزارات. وشدد أورنجزيب على الحاجة إلى تحديد الحجم الصحيح للحكومة الفيدرالية كجزء من إجراءات خفض التكاليف هذه.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.