أرامكو السعودية ترفع حصتها في بترورابغ من سوميتومو مقابل 702 مليون دولار

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اتفقت شركة أرامكو السعودية على شراء حصة 22.5% في مشروع بترورابغ المشترك للبتروكيماويات من شركة سوميتومو كيميكال اليابانية مقابل 702 مليون دولار، حسبما أعلن في بيان مشترك يوم الأربعاء.

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وتمتلك أرامكو وشركة سوميتومو كيميكال ومقرها طوكيو حاليا 37.5% من أسهم بترورابغ، التي تم إدراجها في البورصة السعودية في عام 2008.

عند إتمام الصفقة، التي تبلغ قيمتها 7 ريالات سعودية للسهم الواحد، ستصبح أرامكو أكبر مساهم في بترورابغ بحصة تبلغ حوالي 60%، بينما ستحتفظ سوميتومو كيميكال بحصة قدرها 15%.

صفقة للمساعدة في توسع أرامكو

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وبموجب شروط الصفقة، سيتم ضخ جميع العائدات التي حصلت عليها سوميتومو كيميكال من البيع في بترورابغ، من خلال آلية يتم الاتفاق عليها مع المشروع المشترك.

وستقدم أرامكو أيضًا أموالًا إضافية لبترورابغ، عبر آلية سيتم الاتفاق عليها أيضًا، لمطابقة مبلغ 702 مليون دولار من سوميتومو كيميكال لتحسين الوضع المالي لبترورابغ ودعم استراتيجية بترورابغ المستقبلية، ليصل إجمالي مبلغ الضخ إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، اتفقت أرامكو وسوميتومو كيميكال على التنازل المرحلي عن قروض المساهمين بقيمة 750 مليون دولار لكل منهما، مما أدى إلى انخفاض مباشر بقيمة 1.5 مليار دولار في التزامات بترورابغ.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين الميزانية العمومية لبترورابغ والسيولة النقدية كجزء من خطة علاجية تعتزم أرامكو وسوميتومو كيميكال استكشافها مع بترورابغ.

وقالت أرامكو السعودية إنها تتضمن أيضًا مبادرات لتحديث المصفاة للمساعدة في تحسين ربحية الأعمال.

وتتوافق الاتفاقية أيضًا مع توسع أرامكو في قطاع المصب وابتعاد شركة سوميتومو كيميكال عن المواد الكيميائية السلعية نحو المواد الكيميائية المتخصصة.

وأعلنت شركة النفط العملاقة، الثلاثاء، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 3.36% إلى 29.07 مليار دولار في نتائج الربع من أبريل إلى يونيو من العام الميلادي 2024، مقارنة مع 30.08 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق.

وزادت الشركة تركيزها على برنامج الغاز وتوسيع أعمالها في مجال الطاقة الجديدة.

وقال حسين القحطاني، نائب الرئيس الأعلى للوقود في أرامكو:

تواصل أرامكو تحديد الفرص المتاحة لتعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها في مجال الصناعات التحويلية، وتأمين وضع نفطها الخام في المصافي التابعة لها، وتحويل المزيد من المواد الهيدروكربونية إلى مواد عالية القيمة. ومن خلال زيادة مساهمتنا، نتوقع تحقيق تكامل أوثق مع بترورابغ وتسهيل استراتيجية التحول الخاصة بها.

وقال سيجي تاكيوتشي، المدير التنفيذي الأول لشركة سوميتومو كيميكال:

ووسط مشهد الأعمال المتطور في كل من قطاعي التكرير والبتروكيماويات، نظرت أرامكو وسوميتومو كيميكال في خيارات لإيجاد استراتيجية تحول مناسبة لبترورابغ. ونعتقد أن هذه الصفقة ستعزز بشكل كبير المركز المالي لشركة بترورابغ.

بعد هذا الإعلان، ارتفع الدولار الأسترالي، وقلص العائد على السندات لمدة ثلاث سنوات الحساسة للسياسة انخفاضًا سابقًا، حيث قام المتداولون بتعديل رهاناتهم على التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.

الأهمية الإستراتيجية لبترورابغ

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وقد تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للصفقة من خلال التزام أرامكو بتعزيز عملياتها النهائية وتركيز شركة سوميتومو كيميكال على المواد الكيميائية المتخصصة ذات هامش الربح الأعلى.

بدأ المشروع كمشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال في عام 2005.

وتضمنت المرحلة الأولية من المشروع، المعروفة باسم المرحلة الأولى من بترورابغ، استثمار ما يقرب من 10 مليارات دولار.

تقوم هذه المصفاة بتحويل النفط الخام إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل والنافتا، وهي قادرة على معالجة 400 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.

تلعب بترورابغ دورًا حاسمًا في الاقتصاد السعودي من خلال خلق فرص العمل، ودعم الصناعات المحلية، والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي المتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

بالنسبة لشركة أرامكو السعودية، يمثل المشروع خطوة استراتيجية لدمج إنتاجها من النفط الخام مع عمليات التكرير والبتروكيماويات، وبالتالي تعزيز خلق القيمة عبر السلسلة الهيدروكربونية بأكملها.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.