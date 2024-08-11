هل يجب عليك الاستثمار في Poodlana قبل انتهاء فترة البيع المسبق في غضون 6 أيام؟

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يبحث عشاق عملات Meme دائماً عن فرصة الـ 100x التالية مع استمرار سوق العملات المشفرة في التطور.

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إذا كنت واحد منهم أيضاً، فاشترك في Poodlana – العملة المعدنية العصرية التي تلفت الأنظار وتجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم هذا العام.

ولكن ما الذي يجعل رمز POODL الأصلي استثمارًا يستحق العناء في عام 2024؟ دعنا نستكشف ذلك.

ظاهرة الميم عادت من جديد

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الآن هو الوقت المناسب بشكل خاص للاستثمار في Poodlana حيث أدت عودة Keith Gill (Roaring Kitty) إلى المنصات الاجتماعية إلى إحياء ظاهرة الميم التي تساعد أسهم الميم وعملات الميم على حد سواء في عام 2024.

تضاعفت قيمة سوق العملات المشفرة الميمية ثلاث مرات تقريبًا من حيث القيمة السوقية في العام الماضي. وهذا هو نوع النمو الذي يمكنك الاستفادة منه من خلال الاستثمار في Poodlana.

Poodlana في أدوارها المبكرة

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تلتزم Poodlana بشكل كامل بالمشاركة المجتمعية. وعلى حد تعبيرها، فهي “لا تكتفي بجمع المتابعين؛ بل إنها تعمل على إنشاء مجتمع أنيق من رواد الموضة وصانعي الذوق”.

وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن عملات الميم التي تركز على المشاركة المجتمعية حققت تاريخيًا عوائد تتجاوز بكثير الاستثمارات التقليدية، حيث شهدت في بعض الأحيان مكاسب تزيد عن 100 ضعف في مراحلها المبكرة.

وبالتالي، فإن المشاركة في عملية البيع المسبق الجارية لعملة POODL قد تكون قرارًا أكثر ذكاءً من الاستثمار في عملة ميمية كانت لها لحظتها تحت الشمس.

يشير البيع المسبق لـ POODL إلى إمكانات مثيرة

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جمعت شركة Poodlana أكثر من 6 ملايين دولار خلال أسابيع من بيعها المسبق الجاري، وهو ما يشير إلى ثقة قوية من المستثمرين، وهو ما قد يترجم إلى مكاسب سعرية مستقبلية.

يرتفع سعر POODL مرة واحدة كل 72 ساعة، ومن المتوقع أن يرتفع السعر التالي بعد 15 ساعة فقط. وهذا يمثل فرصة فورية إذا كنت مهتمًا بالاستفادة من الزيادة التالية في السعر.

الوقت ينفذ

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من المقرر أن تنتهي فترة بيع Poodlana في غضون 6 أيام فقط. لذا فإن نافذة الدخول المبكر تغلق بسرعة.

يلتزم الفريق بإدراج POODL في غضون 60 دقيقة بعد انتهاء البيع المسبق. إن إطلاق العملة على منصة تداول العملات المشفرة يميل إلى جذب المزيد من المستثمرين ويمهد الطريق أمام عملة meme للارتفاع بشكل أكبر.

وهذا يفسر لماذا قد يكون من الأهمية بمكان بناء موقف مبكر في بودلانا. وكما غرد أحد أعضاء مجتمعها مؤخرًا: “لا تتجاهل بودلانا – فقد يكون هذا هو الصاروخ الذي كنت تنتظره!”

Poodlana هي رمز مميز يعتمد على Solana

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من المحتمل أن تكون Poodlana هي أكبر قائمة لشركة Solana لهذا العام. وهذا أمر مهم بالنظر إلى الأداء المتفوق لشركة Solana مؤخرًا.

لقد أظهرت SOL قوة ملحوظة هذا العام، حيث تجاوزت المكاسب نظيراتها. وهذا يعني بالنسبة لـ POODL نظامًا بيئيًا قويًا. تشير خريطة طريق المشروع والمشاركة المجتمعية إلى أن نموه بعد الإدراج قد يكون كبيرًا.

الخلاصة

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من المعروف أن عملات الميم متقلبة والاستثمار فيها دائمًا ما يكون مصحوبًا بالمخاطرة.

لكن المزيج الفريد الذي تتمتع به عملة Poodlana من جاذبية عملة الميم، وروابط صناعة الأزياء، والموقع الاستراتيجي على blockchain Solana يجعلها احتمالًا مثيرًا لعام 2024.

مع اقتراب عملية البيع المسبق من أيامها الأخيرة واكتسابها المزيد من الزخم، قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن إمكانات نمو عالية في مجال العملات المشفرة في إلقاء نظرة فاحصة على POODL قبل فوات الأوان. انقر هنا لمعرفة المزيد عن POODLANA.