Dogizen تكتسب شهرة مع تأكيد إيلون ماسك على دور العملات المشفرة في الحرية الفردية

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يجذب Dogizen، النجم الصاعد في مجال ألعاب التشفير، الانتباه في الوقت الذي يؤكد فيه الملياردير إيلون ماسك دعمه لسوق العملات المشفرة الأوسع.

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خلال تجمع جماهيري أقيم مؤخرًا في بنسلفانيا، سلط ماسك الضوء على إمكانات العملات المشفرة في تعزيز الحريات الفردية، وظل محايدًا بشأن XRP لكنه كرر دعوته للتمويل اللامركزي.

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وأثارت تعليقاته حماسة في مجتمع العملات المشفرة، حيث شهدت العملات البديلة، بما في ذلك الإيثريوم، مكاسب.

في الوقت نفسه، تبرز Dogizen كشركة تغير قواعد اللعبة في نظام اللعب من أجل الربح (P2E)، حيث تجذب قاعدة واسعة من المستخدمين واستثمارات كبيرة.

موقف إيلون ماسك من XRP

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عندما سُئل عن لوائح العملات المشفرة في الولايات المتحدة والاعتماد المحتمل لـ XRP Ledger من قبل المؤسسات المالية، بقي إيلون ماسك محايدًا بشأن XRP لكنه أعرب عن دعمه لسوق العملات المشفرة الأوسع.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن “العملات المشفرة، بطبيعتها، تساعد في الحرية الفردية”.

لاقى هذا التفاؤل صدى في مجال الأصول الرقمية، حيث قادت العملات البديلة ارتفاع السوق، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع.

خلال جولته في بنسلفانيا، واصل ماسك دعم دونالد ترامب، الذي يحظى، وفقًا لبوليماركت، بدعم كبير مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

لطالما كان إيلون ماسك مناصرًا قويًا للعملات المشفرة، وخاصةً دوجكوين (DOGE) وبيتكوين (BTC).

احتفظت شركة تسلا للسيارات الكهربائية بعملة البيتكوين في ميزانيتها العمومية لأكثر من ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، ألمح ماسك إلى أنه سيتولى قيادة ما يسمى “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE) إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب، في إشارة مرحة إلى عملة DOGE.

لماذا الاستثمار في Dogizen؟

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أطلقت Dogizen مؤخرًا أول عرض عملة أولي (ICO) لها على Telegram، وتتميز بعملتها الميم الأصلية “Treatz”.

لقد جذبت هذه العملة بالفعل اهتمامًا كبيرًا، حيث جمعت أكثر من 700 ألف دولار في غضون أيام قليلة.

أحد الأسباب التي تجعل Dogizen تبدو وكأنها استثمار واعد هو مجتمعها سريع النمو الذي يضم 1.3 مليون عضو، والذي تم بناؤه حول لعبتها الناجحة.

ومن المتوقع أن يتوسع المجتمع بشكل أكبر مع إطلاق المزيد من الألعاب الصغيرة قريبًا.

والأمر الأكثر جاذبية هو أن سعر عملة Dogizen Treatz يبلغ 0.00007 دولار فقط، مما يجعلها في متناول المستثمرين ذوي رأس المال المحدود.

على سبيل المثال، قد يضمن لك استثمار بقيمة 10 دولارات الحصول على حصة كبيرة – أكثر تكلفة مقارنة بالعملات المشفرة الرائدة الأخرى مثل Bitcoin.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن Dogizen قبل القيام بالاستثمار، انقر هنا لزيارة الموقع الرسمي للمشروع.