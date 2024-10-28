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ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 10% أخرى في الأسابيع الأخيرة، لكن بول تيودور جونز لا يزال يرى المزيد من الارتفاع في أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية في الأشهر المقبلة.

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يظل صندوق التحوط الملياردير متفائلًا بشأن عملة البيتكوين لأن “كل الطرق تؤدي إلى التضخم” بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 في نوفمبر.

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لكن البيتكوين يتداول حاليًا عند مستوى قريب من 70 ألف دولار، وهو ما يجعله غير مناسب إلى حد ما للمستثمر العادي.

ولحسن الحظ، فإن الفوز الذي تحققه عملة البيتكوين عادة ما يكون بمثابة فوز لمجموعة من العملات المشفرة الأخرى أيضًا.

لذا، فإن الاستثمار في “Treatz” – وهي عملة ميم أصلية لمشروع التشفير الناشئ Dogizen – قد يمكّنك من الاستفادة من القوة المتوقعة في Bitcoin في المستقبل.

Dogizen قد يستفيد أكثر من فوز ترامب

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على المستوى الشخصي، يتوقع بول تيودور جونز وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في حين اتخذ كل من ترامب وكامالا هاريس موقفًا إيجابيًا بشأن العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، فإن صناعة العملات المشفرة نفسها تفضل دونالد ترامب على كامالا هاريس وتتوقع أن تكون إدارته أكثر تفاؤلاً بشأن البيتكوين ونظيراتها.

في الواقع، يتوقع جيف بارك من Bitwise أن يصل سعر البيتكوين إلى 92 ألف دولار إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في نوفمبر.

إن مثل هذا الارتفاع الحاد في قيمة البيتكوين قد يدفع رأس المال إلى سوق العملات المشفرة – ومن المعقول أن يجد جزء منه على الأقل طريقه إلى Dogizen ويدفع سعر عملة Treatz meme الأصلية إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة.

يمكنك معرفة المزيد عن Dogizen على هذا الرابط.

تلتزم شركة Dogizen بتوقيع شراكة العلامة التجارية

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ومن المتوقع أن تنعكس القوة المحتملة لعملة البيتكوين في Dogizen على وجه الخصوص لأنها تجتذب طلبًا قويًا في مرحلة ما قبل البيع.

تقترب عملة Dogizen الأصلية من الوصول إلى 1.0 مليون دولار في غضون يومين.

جزء من السبب وراء نجاح عملية بيع Dogizen المسبقة هو أنها لا تجمع الأموال أولاً وستختار بناء مجتمع بعد ذلك.

تتمتع لعبة Telegram من الجيل التالي بمجتمع قوي للغاية يضم أكثر من مليون شخص بالفعل.

تلتزم Dogizen بشكل كامل بتأمين شراكات العلامة التجارية وتقديم منصة إعلانية للمضي قدمًا.

في نهاية المطاف، سوف تبدأ في مشاركة إيراداتها مع أولئك الذين بنوا مركزًا مبكرًا في عملة الميم الأصلية الخاصة بها.

كما هو واضح، تبدو الأمور متفائلة داخليًا، وعندما تجمعها مع الأحداث الكلية الأوسع التي يمكن أن تساعد سعر Treatz مثل الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، فإن الاستثمار في Dogizen يبدأ على الفور في أن يبدو أكثر إثارة.

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