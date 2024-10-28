أصول الميم التي يجب مراقبتها في خضم الانتخابات الأمريكية: MAGA، VTARD، PEOPLE

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تكتسب العملات الرقمية ذات الطابع السياسي، وخاصة تلك المرتبطة بالسياسة، اهتمام متزايد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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يبدو أن MAGA (TRUMP) وConstitution DAO (PEOPLE) مستعدان للاستفادة من الضجة حول تحركات الأسعار الملحوظة في الجلسات القادمة.

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في هذه الأثناء، يعد صندوق مؤشر الميم (MIF) التابع لشركة Vantard (VTARD) من بين أفضل الرموز المميزة في المرحلة المبكرة التي يجب مراقبتها وسط اتجاه “دورة memecoin الفائقة”.

فيما يلي بعض أصول الميم التي من المحتمل أن تهيمن على اتجاهات العملات المشفرة أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعدها.

MAGA (TRUMP)

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عزز ترامب، المرتبط بحركة “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، حضوره في مجال العملات المشفرة، حيث تجاوزت قيمته السوقية 165 مليون دولار.

في حين عانت العملة المعدنية من زخم البيع الذي شهد أداءً أضعف من أداء رموز دونالد ترامب مقارنة برموز كامالا ، تظل MAGA هي عملة البيتكوين لأصول PolitiFi.

يتم تداوله عند 3.76 دولارًا بعد زيادة بنسبة 8٪ في الساعات الأربع والعشرين السابقة. شهدت MAGA نموًا مذهلاً منذ إنشائها، حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 20000٪.

Source – Coinmarketcap

قد يؤدي الانعكاس الصعودي القوي الناجم عن الانتخابات إلى إعادة عملات ترامب إلى اختبار المقاومة عند 5 دولارات قبل الارتفاع إلى مستويات مرتفعة جديدة عند فوز دونالد ترامب المحتمل.

فانتارد (VTARD)

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Vantard هو مشروع جديد اكتسب الاهتمام بسبب تفرده في صناعة الأصول الرقمية المغمورة.

صندوق Meme Index Fund، الذي يركز على عمليات شراء رمز الميم الفوري وتنويع المحفظة، يجعل VTARD رمزًا يجب مراقبته.

جمعت شركة Vantard ما يقرب من 300 ألف دولار في المرحلة الثانية من البيع المسبق، مما يؤكد الاهتمام القوي من جانب المستثمرين.

يتم تداول VTARD بسعر 0.00011 دولار أمريكي لكل رمز خلال هذا النشر. يتمتع الأصل بمساحة نمو هائلة حيث يهدف إلى قيادة سرد “دورة memecoin الفائقة”.

يعتقد المحللون أن “دورة عملة الميم الفائقة” ستشهد انفجارًا للرموز المميزة في الأشهر الـ 12 المقبلة.

دستور DAO (الشعب)

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يعد مشروع PEOPLE من بين الأصول الميمية التي تهيمن على الاتجاهات بحلول نهاية عام 2024. وقد أدى دعم المجتمع الثابت إلى دفع نمو المشروع بنسبة 1980% منذ إطلاقه.

يتم تداول Constitution DAO عند 0.07228 دولارًا بعد أن قام الدببة بخفضه من أعلى مستوى أسبوعي عند 0.08843 دولارًا.

Source – Coinmarketcap

ومع ذلك، فإن التراجع الحالي قد يكون فرصة مربحة لصائدي الانخفاضات، حيث يتطلع الناس إلى مضاعفة عددهم خلال فترة الانتخابات.

يشير التحليل الفني إلى مزيد من الانخفاضات قبل الارتداد. قد يصل سعر PEOPLE إلى حاجز الدعم عند 0.070 دولار.

ومع ذلك، فإن الاهتمام المتجدد في الجلسات القليلة القادمة من شأنه أن يجعل الرمز يرتفع متجاوزًا مستوى المقاومة عند 0.08 دولار. ومن شأن الزخم المستدام أن يدفع عملة PEOPLE إلى مستوى 1 دولار في الأيام التي تسبق الانتخابات الأمريكية.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يتطلع عشاق العملات المشفرة إلى الاستفادة من الضجة لتحقيق مكاسب كبيرة.

تضع الديناميكيات المتغيرة MAGA (TRUMP) وConstitution DAO (PEOPLE) في وضع يسمح بتحرك أسعار كبير.

في هذه الأثناء، تريد شركة Vantard (VTARD) إحداث ثورة في صناعة تداول الميمات من خلال إزالة الخوف والمخاطر الهائلة المرتبطة بالعملات المشفرة ذات الطابع الموضوعي.

تسعى Vantard إلى إرضاء مستثمري TradiFi الذين اعتادوا على صناديق التداول في البورصة وصناديق المؤشرات، مما يسمح للأفراد بالاستفادة من العملات المشفرة الميمية دون تفاصيل الأصول الفردية.

سيقوم مشروع Vantard meme بتتبع جميع الميمات الرائدة، بما في ذلك POPCAT و Dogwifhat.

يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول Vantard هنا.