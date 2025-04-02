على غرار الأصول الخطرة الأخرى كالأسهم، شهد سوق العملات المشفرة أحد أسوأ أرباعه في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، انخفض سعر Bitcoin بنحو 23% منذ منتصف يناير، حين بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق.

سجلت العملات البديلة والميمية الرائدة خسائر فادحة، حيث انخفضت عملات الإيثريوم والدوجكوين والكاردانو بنسبة 54% و65% و49% على التوالي منذ منتصف ديسمبر 2024. وكان القلق بشأن سياسة ترامب التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العامل المؤثر الرئيسي.

مع ذلك، لا تزال المشاريع الثورية مثل Bitcoin Pepe تجذب المستثمرين الأذكياء. في الواقع، حافظت هذه العملة الرقمية تحديدًا على زخمها التصاعدي منذ إطلاقها في 11 فبراير. ويؤمن عشاق الميمات بشدة بمهمتها المتمثلة في جلب ثقافة الميمات إلى شبكة بيتكوين الآمنة والموثوقة، مع ضمان سرعة المعاملات على غرار سولانا.

مؤشر Bollinger Bands يُسلط الضوء على المصير الفوري لسعر Dogecoin

Copy link to section

لا يزال سعر دوجكوين عرضة لضغوط البيع في ظل استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فقد أدى تحسن معنويات السوق إلى استقراره فوق منطقة الدعم عند 0.1650 دولار أمريكي.

على المدى القريب، من المرجح أن يستمر تداول عملة الميم بين نطاقي بولينجر الأوسط والسفلي. هذا يضع النطاق بين 0.1569 و0.1750 دولار أمريكي. بعد هذا النطاق، قد تُكبح مكاسب سعر دوجكوين على طول نطاق بولينجر العلوي عند 0.1918 دولار أمريكي.

مخطط أسعار DOGE من TradingView

Bitcoin Pepe لم يتأثر بالاضطرابات الخارجية

Copy link to section

تشتهر شبكة بيتكوين بموثوقيتها وأمانها. ومع ذلك، يواجه المستثمرون معاملات بطيئة ومكلفة.

يسعى Bitcoin Pepe إلى حلّ هذا التحدي من خلال حلّ الطبقة الثانية. ومن خلال “بناء سولانا على Bitcoin “، سيستفيد المتحمسون من أفضل ما في العالمين.

على الرغم من الاضطرابات الحالية، لا يزال المتفائلون متفائلين بانتعاش سوق العملات المشفرة بقوة مع تقدم العام. وفي هذا السياق، يستحق Bitcoin Pepe، وهو العرض الأولي للعملات الرقمية الوحيد المسمى بـ”ميم بيتكوين”، المتابعة.

في الواقع، يحقق المستخدمون الأوائل مكاسب ضخمة بالفعل. ما بدأ عند 0.0210 دولار أمريكي قبل سبعة أسابيع ارتفع بنسبة 33.8%. مع بقاء 24 مرحلة قبل طرحها للجمهور في الربع الثاني، لا تزال هناك فرصة للاستفادة من جزء من المكاسب التراكمية البالغة 311.4%. سارع بشراء بيتكوين بيبي من هنا.

توقعات أسعار Cardano: الثيران تشتري الانخفاض وسط مقاومة قوية

Copy link to section

ADA price chart | Source: TradingView

في الأسابيع الأخيرة، تعرّض سعر كاردانو لتقلبات سوقية، حيث تداولت العملة البديلة في منطقة الربحية لأسبوعين من الأسابيع الأربعة الماضية. من ناحية أخرى، لا تزال حالة عدم اليقين الاقتصادي تُلقي بثقلها على هذا الأصل المُحفوف بالمخاطر. مع ذلك، يتطلع المشترون إلى الشراء عند انخفاض السعر وسط تفاؤل بانتعاش سوق العملات المشفرة الأوسع في المستقبل المنظور.

على المدى القصير، سيكون النطاق بين 0.7092 و0.6493 دولارًا أمريكيًا جديرًا بالمتابعة. حتى مع ارتفاع التقلبات، من المرجح أن يظل ثابتًا فوق منطقة الدعم السفلي عند 0.6244 دولارًا أمريكيًا.