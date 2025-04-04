تسارعت وتيرة Bitcoin Pepe مع قيام شركة الألعاب اليابانية Enish باستثمار 100 مليون ين في BTC

أكدت شركة تطوير الألعاب Enish Co. رهانًا كبيرًا على Bitcoin، حيث اشترت BTC بقيمة 100 مليون ين، أي ما يعادل 660 ألف دولار تقريبًا.

كان من المقرر أن تنهي شركة الألعاب اليابانية عملية الاستحواذ على العملات المشفرة في الفترة ما بين 1 أبريل و4 أبريل.

يؤكد تراكم Bitcoin الضخم لدى Enish على هدفها المتمثل في التنقل عبر تقنية blockchain وقدراتها في تحسين تطوير الألعاب.

وعلاوة على ذلك، تعكس هذه الخطوة ثقة الشركة في الأصول الرقمية الأعلى قيمة.

وهذا يعني مستقبلًا مربحًا لـ BTC والمشاريع ذات الصلة، بما في ذلك Bitcoin Pepe.

Bitcoin Pepe هو مشروع عملة مشفرة جديد يهدف إلى إعادة تعريف مساحة رمز الميم من خلال الاستفادة من تقنية Bitcoin وهيمنة السوق.

من خلال معاييرها PEP-20، تقدم Bitcoin Pepe شبكة طبقة 2 تهدف إلى تحرير ثروات Bitcoin العالقة من خلال الأنشطة المضاربية مثل تداول الميمات، وNFTs، وDeFi.

مع رهان الخبراء وعمالقة الصناعة على عملة البيتكوين، تظل عملة بيتكوين بيبي في دائرة الضوء، وهو ما تشهد عليه وتيرة البيع المسبق السريعة.

Enish يراهن بشكل كبير على Bitcoin

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تشتهر شركة Enish بلعبة blockchain De: Lithe Last Memories، وتستغل Bitcoin كجزء من هدفها الأوسع لفهم blockchain وتطبيقه المحتمل لإحداث ثورة في صناعة الألعاب.

تخطط شركة إينيش لدمج العملات المشفرة في هيكلها المالي من خلال الاستفادة من استقرار البيتكوين وسيولته ونموه المحتمل على المدى الطويل.

بالإضافة إلى تنويع ملف منتجاتها، ستخصص شركة الألعاب جزءًا من أموالها السائلة لعملة البيتكوين.

علاوة على ذلك، فإنه سيضمن التقييم ربع السنوي والكشف عن أي خسائر أو مكاسب بيتكوين في السجلات المالية.

علاوة على ذلك، سوف تقوم شركة إينيش بالإفصاح عن جميع الأحداث السوقية التي قد تؤثر بشكل كبير على أدائها.

تعكس عملية شراء البيتكوين الكبيرة الاهتمام المتزايد من جانب شركات الألعاب اليابانية باستكشاف ودمج العملات المشفرة والبلوكشين في عملياتها.

الزخم الثابت لBitcoin Pepe

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لقد جذبت Bitcoin Pepe اهتمام المستثمرين منذ ظهورها لأول مرة.

وقد نجح المشروع بالفعل في بيع ثماني مراحل من أصل 30 مرحلة مخصصة للبيع المسبق.

ترحب منصة layer2 بمعايير PEP-20 لفتح سلسلة كتل Bitcoin مع قابلية التوسع والسرعة مثل Solana.

وتهدف إلى دمج الأنشطة المضاربية على البيتكوين، متجاوزة بذلك وضعها الحالي كمخزن للقيمة.

باع Bitcoin Pepe حوالي 250 مليون رمز BPEP في حين يسارع اللاعبون المحنكون إلى الاستحواذ على حصتهم.

هناك عوامل مختلفة، بما في ذلك الهدايا الضخمة ومكافآت المشاركة ، تحافظ على Bitcoin Pepe طافية.

Source – Bitcoin Pepe

يتم تداول BPEP عند 0.0295 دولار، وتُظهر الرموز المميزة والورقة البيضاء والدعاية أنه من غير المرجح أن يتباطأ بعد الإطلاق الرسمي للبورصات.

هل ستتفوق عملة BPEP على منافسيها الراسخين مثل Dogecoin و PEPE و Shiba Inu من خلال أن تصبح أول من يصل إلى سعر الدولار الأمريكي المرغوب؟

إن قدرات Bitcoin وفائدتها الفريدة تضع Bitcoin Pepe في وضع يسمح لها بالنمو بشكل مثير للإعجاب بما يتجاوز الإثارة الأولية.

يسلط موقعهم الإلكتروني الضوء على الكيفية التي تخطط بها Bitcoin Pepe لتحويل أسواق Bitcoin وعملات الميم.