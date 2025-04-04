لا تظهر Bitcoin Pepe أي علامات على التباطؤ على الرغم من معاناة سوق العملات المشفرة الأوسع

انخفضت عملة Bitcoin إلى 83 ألف دولار، مسجلة انخفاض بنسبة 1.2% في الساعات الأربع والعشرين الماضية وسط عمليات بيع أوسع للعملات المشفرة بسبب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن التعريفات الجمركية.

بعد الإعلان، انخفضت عملات Ethereum وXRP وSolana بنسبة 4% و3% و4% على التوالي، مما دفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى الانخفاض بنحو 5%.

شهدت العملات المعدنية بعض التعافي بعد الوصول إلى هذه المستويات المنخفضة.

ومع ذلك، استمر مشروع واحد في إظهار قدرته على الصمود.

شهد البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe زخمًا مستمرًا على مدار الأسابيع الماضية.

الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب

Copy link to section

أكد الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مما يمثل تصعيدا كبيرا في سياسته التجارية.

وتهدف الرسوم الجديدة إلى مواجهة الحواجز التجارية التي يواجهها المصدرون الأميركيون، حيث وصلت الرسوم الجمركية إلى 54% على الواردات الصينية، و20% على الاتحاد الأوروبي، و26% على الهند، و24% على اليابان.

وتفاعلت الأسواق بشكل حاد، حيث تراجعت الأسهم الأميركية عن مكاسبها السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 1007 نقاط، أو 2.3%، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 3.4% و4.2% على التوالي، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية والانتقام المحتمل من الدول المتضررة.

وانخفضت أسهم الشركات متعددة الجنسيات بعد ساعات التداول، حيث انخفضت أسهم نايكي وآبل بنسبة 7% لكل منهما.

كانت شركات التجزئة المعتمدة على الواردات الأكثر تضررا – حيث انخفضت أسهم Five Below بنسبة 15%، وخسرت أسهم Dollar Tree 11%، وانخفضت أسهم Gap بنسبة 8.5%.

وشهدت أسهم التكنولوجيا أيضًا انخفاضات حادة، حيث انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 4.5% وانخفضت أسهم Tesla بنسبة 6%.

الزخم المستدام Bitcoin Pepe

Copy link to section

تحدى Bitcoin Pepe التراجع في سوق العملات المشفرة الأوسع، وحافظ على زخم قوي منذ إطلاقه في منتصف فبراير.

تجذب Bitcoin Pepe الانتباه من خلال البيع المسبق المتفجر، حيث جمعت أكثر من 5.9 مليون دولار في أسابيع فقط.

وشهد المستثمرون الأوائل مكاسب ثابتة، حيث تشير التوقعات إلى أن العائدات التراكمية قد تتجاوز 300% بحلول نهاية مرحلة البيع المسبق المكونة من 30 مرحلة.

اكتسبت عملية البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe زخمًا سريعًا، حيث تقدمت خلال مراحلها السبع الأولى مع اهتمام قوي من المستثمرين.

باعتباره أول حل من الطبقة 2 يركز على الميم في Bitcoin، يمزج Bitcoin Pepe بين أمان Bitcoin وقابلية التوسع مثل Solana.

من المتوقع أن يؤدي إدراج العملة المشفرة في البورصة في الربع الثاني من عام 2025 إلى دفع سعرها بشكل أكبر، مما يعزز مكانتها كلاعب محتمل يغير قواعد اللعبة في مجال العملات المشفرة.

تفاصيل البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe

Copy link to section

Bitcoin Pepe يجلب ثقافة الميم الفيروسية إلى منصة التشفير الأكثر ثقة.

إنها تقدم معيار رمز PEP-20، مما يسمح للمستثمرين بإطلاق عملات meme مباشرة على شبكة Bitcoin.

وقد جذبت هذه البنية التحتية الفريدة اهتمامًا قويًا من المستثمرين الذين يتطلعون إلى تجميع رموز BPEP قبل ظهورها لأول مرة.

يتبع Bitcoin Pepe نموذج البيع المسبق المكون من 30 مرحلة، حيث ترتفع الأسعار بنحو 5% في كل مرحلة.

تم إطلاقه بسعر 0.021 دولار، وارتفع إلى 0.0295 دولار في المرحلة الثامنة، ومن المقرر أن يرتفع إلى 0.031 دولار في المرحلة التالية.

وبحلول نهاية البيع المسبق، من الممكن أن يصل سعر BPEP إلى 0.0864 دولار، مما يوفر للمستثمرين الأوائل مكاسب محتملة تتجاوز 300%.

بفضل الأساسيات القوية والجذب المتزايد وظروف السوق المواتية، فإن Bitcoin Pepe في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع العملات المشفرة التالي.