وصلت مبيعات PepeX المسبقة إلى 1.2 مليون دولار: هل يجب عليك الاستثمار الآن؟

تُحدث PepeX، التي تم الترويج لها باعتبارها إجابة اليابان على الممارسات الغامضة التي تبتلي منصات إطلاق العملات الرقمية مثل Pump.fun، ضجة في سوق العملات المشفرة.

في إطار سعيها لاستعادة الثقة في الإطلاقات العادلة، تستهدف شركة PepeX الإحباط المتزايد بشأن التلاعب بالسوق والمزايا الداخلية التي شوهت القطاع، على الرغم من حجمه الذي يصل إلى عدة مليارات من الدولارات.

ومن المقرر إطلاق المنصة في الربع الثالث من العام، وهي تَعِد بمجموعة من الميزات المصممة لتسوية قواعد اللعبة: الشفافية المضادة للتجميع، وتتبع محفظة المطور، وحماية القنص، وأدوات إنشاء الرموز المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

باستخدام هذه الآليات، تسعى PepeX إلى “جعل الإطلاق العادل عادلاً مرة أخرى” وإعادة صياغة أحد أكثر الساحات تقلبًا في سوق العملات المشفرة إلى شيء أكثر شفافية وسهولة في الوصول إليه.

يستمر زخم البيع المسبق

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تكتسب عملية البيع المسبق لشركة PepeX زخمًا ملحوظًا مع دخولها المرحلة الرابعة من نموذج البيع الذي يمتد لـ 30 مرحلة و90 يومًا.

تم إطلاق العملة المشفرة بسعر 0.02 دولار أمريكي مع زيادة في السعر بنسبة 5% في كل مرحلة، ومن المقرر أن ينتهي الطرح في 22 يونيو عند 0.0823 دولار أمريكي – وهو مكسب بنسبة 311% من نقطة البداية.

وقد جمع المشروع بالفعل أكثر من 1.2 مليون دولار في أيامه الافتتاحية، مما يوفر للمستثمرين الأوائل إمكانية الوصول إلى 45% من إجمالي المعروض من الرموز، أو 2.25 مليار رمز PEPX.

يجذب التصعيد المنظم للأسعار انتباه أولئك الذين يسعون إلى التعرض المبكر لما يتم وضعه كمنصة إطلاق لعملة الميم من الجيل التالي.

من المتوقع أن يضمن PepeX، بعد البيع المسبق، إدراجه في البورصات الرئيسية قبل إطلاق منصته، والتي تعد بأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعطيل نظام إطلاق رمز الميم.

لماذا تجذب PepeX الاهتمام؟

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تجذب PepeX اهتمامًا قويًا من المستثمرين من خلال وضع نفسها باعتبارها “أول منصة إطلاق لعملة الميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم”.

ويتناول المشروع الاستياء المتزايد من منصات مثل Pump.fun من خلال التركيز على العدالة والشفافية وجودة المشروع.

تشمل العوامل المميزة الرئيسية وضع حد أقصى بنسبة 5% على حيازات الرموز لمنشئي المشاريع وتكلفة مقدمة قدرها 500 دولار لإطلاق الرمز، وهي تدابير مصممة لردع المشاريع منخفضة الجهد أو الضارة وجذب المزيد من المطورين الملتزمين.

تتميز هذه المنصة بميزة جذابة، وهي محرك Moonshot الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء الرموز بسهولة نسبية.

بعد ذلك تعمل روبوتات الذكاء الاصطناعي على الترويج لهذه الرموز عبر القنوات الاجتماعية، مما يعزز الرؤية والمشاركة.

مع استمرار قطاع عملة الميم في جذب مليارات الدولارات من حيث الحجم، تدخل PepeX السوق في وقت يتزايد فيه الطلب على منصات أكثر موثوقية وإنصافًا.

إن الجمع بين الابتكار التقني والضوابط الأكثر صرامة هو ما يغذي حماس السوق.

هل هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في PepeX؟

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تكتسب عملية البيع المسبق لعملة PepeX زخمًا، حيث تم جمع أكثر من 1.2 مليون دولار بالفعل مع تقدم رمز PEPX الأصلي إلى المرحلة 4.

تم تسعير الرمز الآن عند 0.0232 دولار، مما يوفر للمشترين المحتملين عائدًا محتملًا يزيد عن 273٪ بحلول نهاية البيع المكون من 30 مرحلة.

في المرحلة الأولى، كان الارتفاع يصل إلى 332%، في حين أن الدخول في المرحلة الخامسة من شأنه أن يخفض ذلك الارتفاع إلى حوالي 255%.

إن العائدات المتناقصة مع تقدم عملية البيع المسبق تدفع إلى زيادة الاهتمام المبكر، وخاصة بين أولئك الذين يبحثون عن مزايا المبادرة.

من خلال معالجة قضايا مثل العدالة والأمن بشكل مباشر – وهي المجالات التي تعرضت فيها منصات مثل Pump.fun لانتقادات – تعمل PepeX على وضع نفسها كبديل جاد في سوق إطلاق العملات المعدنية الميمية.