يوفر عرض Bitcoin Pepe المسبق فرصة استثمارية مع تعطل Pi Network

لقد تعثرت شبكة Pi، التي كانت تعتبر في السابق بمثابة عملة مشفرة ثورية يمكن للمستخدمين اليوميين الوصول إليها، في انحدار حاد.

انخفض سعر رمز Pi بنسبة تزيد عن 80% من ذروته في فبراير، مما أدى إلى اهتزاز ثقة مجتمعه الواسع من “رواد العملة”.

ومن الجدير بالذكر أن شبكة Pi تواجه انتقادات متزايدة في ظل تفاقم حالة عدم الرضا بسبب الوعود المتأخرة والافتقار إلى الانفتاح.

في هذه الأثناء، أطلق منافس جديد، Bitcoin Pepe (BPEP)، عملية البيع المسبق الخاصة به، مما يوفر فرصة استثمارية مغرية لأولئك الذين يبحثون عن بدائل وسط تفكك Pi Network.

سقوط شبكة Pi

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يعود سبب هبوط Pi Network إلى مزيج من الأخطاء الداخلية وضغوط السوق.

لقد عانى المشروع، الذي كان يهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تعدين العملات المشفرة من خلال تطبيق جوال، من تأجيلات غير محددة لإطلاق شبكته الرئيسية المفتوحة.

وقد أدى هذا إلى إثارة الشكوك بين المستخدمين الذين كانوا يتوقعون وجود نظام بيئي فعال بحلول الآن.

في 3 أبريل، انتقدت شبكة Pi تركيا، وهي فصيل مجتمعي بارز، بشكل علني الحوكمة من أعلى إلى أسفل للفريق، بحجة أنها تخون الرؤية اللامركزية التي انضموا إليها.

وقد أدت الشكاوى بشأن التفاصيل المالية الغامضة ونظام DApp غير المتميز إلى تعميق الخلاف.

يعكس أداء سوق الرمز المميز هذا الاضطراب. انخفض سعر Pi، الذي يتداول عند حوالي 0.50 دولار أمريكي، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 14% في يوم واحد، مما يشير إلى فقدان ثقة المستثمرين.

يمكن إرجاع جزء كبير من هذا الانخفاض في الأسعار إلى عمليات فتح الرموز ، والتي تغمر السوق بإمدادات جديدة.

من المقرر هذا الشهر تداول ما يقارب 120 مليون رمز PI، بقيمة 62 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 1.54 مليار رمز آخر مُقرر إصدارها خلال العام المقبل. وقد أدى هذا الانخفاض إلى انخفاض سعر العملة، مما قلص فرص تعافيها على المدى القصير.

وعلى الرغم من بعض بوادر الأمل، فإن التوقعات لا تزال قاتمة.

تكشف الرسوم البيانية الفنية عن نمط إسفين هابط وتباعد صعودي في مؤشرات مثل MACD، مما يشير إلى ارتفاع محتمل.

Pi Network price chart by TradingView

ويشير المراقبون مثل Bearded Hippy على X إلى أن Binance، المعروفة بإدراج الرموز المضاربة، قد ابتعدت عن Pi، مشيرة إلى قضايا الشفافية.

في ظل تهديد المجتمع بإلغاء المتابعة الجماعية والمراجعات السلبية للتطبيق، تشير مشاكل Pi Network إلى أنها قد تستغل ضجة Web3 دون تقديم قيمة ملموسة.

يقدم Bitcoin Pepe فرصة استثمارية بديلة

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مع انخفاض سعر Pi Network، تقدم Bitcoin Pepe (BPEP)، وهو حل الطبقة 2 لعملة Bitcoin، فرصة استثمارية لمستثمري العملات المشفرة الذين يهدفون إلى مزج قابلية التوسع مع جاذبية memecoins المرحة.

من خلال تقديم معاملات فورية ورسوم لا تذكر – على غرار كفاءة سولانا – يقدم Bitcoin Pepe معيار PEP-20، مما يتيح إنشاء memecoin على blockchain Bitcoin.

وصلت العملة المشفرة حاليًا إلى المرحلة الثامنة من مرحلة البيع المسبق المكونة من 30 مرحلة، وقد جمعت 6,030,130 دولارًا أمريكيًا، مع تسعير الرموز عند 0.0295 دولارًا أمريكيًا ومن المقرر أن ترتفع إلى 0.031 دولارًا أمريكيًا في المرحلة التالية.

إن الرمز الاقتصادي للمشروع يعزز جاذبيته.

بإجمالي معروض يبلغ 2.1 مليار رمز BPEP، يتم تخصيص نصفها للبيع المسبق، مما يضمن ملكية المجتمع، بينما يدعم الباقي مكافآت المشاركة والسيولة والتطوير والتسويق والاحتياطيات.

يدعم هذا التخصيص المدروس خريطة طريق تعد بتبادل لامركزي أصلي، وسوق NFT، وحوافز المشاركة – وهي الميزات التي من شأنها دفع التبني والقيمة بمرور الوقت.

مع تعثر Pi تحت وطأة الثقة المكسورة، فإن البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe يمثل فرصة للتحول نحو مشروع يتمتع بأساس متين ورؤية للنمو في مشهد التشفير المتطور.

بالنسبة للمستثمرين الذين تضرروا من عدم استقرار شركة Pi، فإن وضوح شركة BPEP وطموحها يوفران تحولاً منعشًا.

مع فريق من الخبراء ذوي الخبرة في مجال web3، بما في ذلك Nate Sherrod وCollin Ford، الذين تمنحهم خبرتهم المصداقية، يقود Bitcoin Pepe المهمة، ويؤكد على مشاركة المجتمع والتواصل الشفاف الذي يمثل فارقًا كبيرًا في صراعات Pi Network.

إذا كنت مهتمًا بالبيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe، فيمكنك زيارة صفحة البيع المسبق الرسمية هنا.