توقعات سعر Bitcoin Pepe: شراء BPEP وسط مشاكل ETH؟

لا تزال عملة الإيثريوم (ETH)، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، تواجه أوقات مضطربة، مع انخفاض سعرها وسط حالة من عدم اليقين الأوسع في السوق.

حاليًا، يتم تداول ETH عند حوالي 1796 دولارًا، بانخفاض 18% في الأيام الثلاثين الماضية وبعيدًا بشكل كبير عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 4800 دولار والذي تم الوصول إليه في نوفمبر 2021.

ويتوقع المحللون أن يواجه الإيثريوم المزيد من الألم.

لكن هل يمكن أن تكون معاناة الإيثريوم بمثابة إشارة إلى فرصة شراء للمستثمرين الذين يتطلعون إلى مشاريع ناشئة مثل Bitcoin Pepe ؟

إليكم توقعات سعر Bitcoin Pepe حيث يشارك أحد المحللين التوقعات المحتملة لـ ETH.

تفاقمت مشاكل ETH مع انخفاض السعر إلى ما يقرب من 1700 دولار

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إن العائدات السلبية لعملة ETH في عام 2025 تزيد من التراجع الذي شهد انخفاضها بنحو 50% في العام الماضي.

في حين أن هذا يعكس اضطرابات أوسع نطاقاً في سوق العملات المشفرة، فإن ضعف أداء ETH مقابل Bitcoin كان واضح.

وهذا يعني أن أعلى عملة بديلة أقل من 1800 دولار تتركها تحت ضغط هبوطي ملحوظ.

العوامل الاقتصادية الكلية، بما في ذلك مخاوف التضخم وتغير معنويات المستثمرين، قد تدفع ETH نحو الدعم أقل من 1500 دولار.

أشار محلل العملات المشفرة علي مارتينيز مؤخرًا إلى فشل الإيثيريوم في اختراق مستويات المقاومة الرئيسية، مما يُشير إلى احتمال انخفاضه إلى 1100 دولار. كما انخفضت قيمة حيتان الإيثيريوم بنسبة 10% خلال الشهر الماضي.

ومع ذلك، بالنسبة لعشاق العملات المشفرة الذين يتطلعون إلى فرص جديدة، فإن الجانب السلبي قد يتمثل في تجميع المزيد من العملات المعدنية.

على وجه الخصوص، غالبًا ما تزدهر العملات البديلة والعملات الميمية عندما تتحد الأصول الرئيسية، وهي الخلفية التي تجعل مشاريع مثل Bitcoin Pepe تجذب الانتباه.

ما هو Bitcoin Pepe؟

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بيتكوين بيبي (BPEP) هي عملة ميم جديدة تكتسب زخمًا في مرحلة البيع المسبق. تُظهر التفاصيل على الصفحة الرسمية أن هذه المرحلة من التطوير قد شهدت تطورًا هائلاً، حيث جُمعت أكثر من 6 ملايين دولار حتى الآن.

من المثير للاهتمام أن بيتكوين بيبي تُسوّق نفسها على أنها مزيج من أمان بيتكوين وسرعة سولانا. هدفها هو إنشاء حل من الطبقة الثانية مُركّز على الميمات على بلوكتشين بيتكوين.

يدعم معيار رمز PEP-20 أكثر من عملات meme – حيث يركز الفريق على التطبيقات اللامركزية (dApps) على شبكة blockchain OG.

توقعات سعر Bitcoin Pepe

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على الرغم من الصراعات التي تواجهها عملة ETH وغيرها من العملات المشفرة في معظم أسواق العملات المشفرة، إلا أن هناك الكثير من الضجيج حول ما قد يعنيه دورة الصعود التالية.

ويشير المحللون إلى مرونة البيتكوين باعتبارها مؤشرا رئيسيا.

حاليًا في المرحلة 8 من 30، يبلغ سعر Bitcoin Pepe 0.0295 دولارًا.

من المتوقع أن يرتفع السعر طوال فترة البيع المسبق، مما يوفر فرصة لتحقيق ارتفاع كبير قبل المرحلة النهائية في وقت لاحق من الربع.

بالنظر إلى توقعات الأسعار البالغة 2x لـ ETH و BTC، يشير المحللون إلى ارتفاع محتمل بمقدار 20x بعد الإطلاق للمشاريع الفيروسية مثل BPEP.

إذا كان Bitcoin Pepe يعكس المكاسب الهائلة التي حققها Pepe (PEPE) عند إطلاقه، أو Solana عندما ارتفع من أقل من 10 دولارات، فإن التوقعات بـ 1 دولار في عام 2025 لـ BPEP و 5 دولارات في الدورة التالية قد تكون متواضعة.

ومع ذلك، كما هو الحال مع مشاريع الميم الأخرى، سيعتمد Bitcoin Pepe على عملة الاهتمام وظروف سوق العملات المشفرة بشكل عام.

ما سيحدث في السوق بعد ذلك سيكون حاسما.

لمعرفة المزيد عن المشروع هنا.