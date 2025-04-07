يستمر انخفاض عملة البيتكوين وسط حرب تجارية مدفوعة بالرسوم الجمركية ومخاوف من الركود في المستقبل.

ويتداول الأصل الرقمي حاليًا عند حوالي 77 ألف دولار مقارنة بذروته البالغة 109 آلاف دولار في أواخر يناير.

مع ذلك، لا يزال إريك ترامب متفائلاً كعادته بشأن مستقبل ملك العملات المشفرة. في مقابلة حديثة مع قناة CNBC ، وصف الابن الثاني للرئيس الأمريكي العملات المشفرة بأنها “مستقبل النظام المالي الحديث”.

يرى ترامب مستقبلًا كبيرًا للعملات المشفرة لأنها “أسرع وأكثر عملية وأكثر شفافية”.

إذا استمر كل ذلك في دفع الاهتمام بعملة البيتكوين واستأنفت مسارها الصعودي في الأشهر المقبلة، فإن بقية سوق العملات المشفرة، بما في ذلك عملات الميم مثل Bitcoin Pepe، قد تحذو حذوها.

إريك ترامب يعلن عن شركة جديدة لتعدين BTC

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يتجلى الرأي المتفائل لإريك ترامب بشأن البيتكوين في الشراكة التي أعلن عنها مؤخرًا مع شركة Hut 8 التي يقع مقرها في ميامي لإنشاء شركة تعدين BTC جديدة تسمى American Bitcoin.

كما تعهد ترامب أيضًا باستخدام World Liberty Financial لإطلاق عملة مستقرة جديدة مدعومة بالدولار الأمريكي.

يجب على المستثمرين أن يلاحظوا أن تصويت الثقة من شخصيات مشهورة مثل إريك ترامب يميل إلى إضافة طبقة من الشرعية إلى سوق العملات المشفرة بأكمله وعادة ما يدفع المزيد من الأموال إليه.

ومع ذلك، لا يذهب كل هذا إلى بيتكوين. في الواقع، غالبًا ما يختار صغار المستثمرين عملات الميم، إذ يُتاح لهم تكوين مركز كبير فيها مقابل 10 دولارات فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع عملات الميم بتاريخ من تقديم عوائد أولية هائلة أيضًا.

هذا ما يجعل الاستثمار في أمثال Bitcoin Pepe اقتراحًا استثماريًا مثيرًا لعام 2025. انقر هنا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذه العملة الناشئة.

Bitcoin Pepe يجذب رأس المال بالفعل

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تجدر الإشارة إلى أن السرد المذكور أعلاه قد أثار بالفعل اهتمامًا كبيرًا بـ Bitcoin Pepe هذا العام.

جمعت عملية البيع المسبق لعملة الميم أكثر من 6.1 مليون دولار في الأسابيع الأخيرة.

يهدف Bitcoin Pepe إلى إنشاء حل الطبقة 2 على blockchain Bitcoin، وتقديم معيار رمز PEP-20.

يتيح هذا إجراء معاملات أسرع، ورسومًا مخفضة، وتطوير التطبيقات اللامركزية، كل ذلك مع الاستفادة من أمان Bitcoin.

لذا، فإن المطورين وراء Bitcoin Pepe ملتزمون تمامًا بالفائدة أيضًا، وهو ما يجعلها مختلفة عن عملة الميم العادية التي يتم جمعها وبيعها من أجل المتعة فقط.

وسيكون لدى المستثمرين إمكانية الوصول بسهولة أكبر إلى Bitcoin Pepe أيضًا بمجرد إدراجها في بورصة العملات المشفرة التي قد تؤدي إلى جذب المزيد من رأس المال ودفع سعر عملة الميم في النهاية إلى الارتفاع مع تقدمنا خلال ما تبقى من عام 2025.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيفية بناء مركز مبكر في Bitcoin Pepe للاستفادة من ارتفاعه المحتمل في المستقبل، فيمكنك زيارة موقع المشروع على هذا الرابط.