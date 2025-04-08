أسعار Cardano وEthereum لا تزال متوترة مع ارتفاع Bitcoin Pepe

شهدت العملات المشفرة الرئيسية والعملات البديلة، على حد سواء، اتجاه هبوطي في الأشهر الأخيرة في ظل سياسة ترامب التجارية العدوانية. ومع مستوى خوف يبلغ 24، لا يزال المشترون مترددين في وضع رهانات كبيرة على عملاتهم المفضلة.

مع ذلك، حافظت مشاريع جديدة مثل Bitcoin Pepe على زخمها التصاعدي. فبعيدًا عن فوضى الاقتصاد الكلي، يُعجب عشاق الميم ببنيتها التحتية الفريدة وإمكانات نموها القوية. ومن خلال دمج ثقافة الميم في شبكة بيتكوين، يحصل حاملوها على أفضل ما في العالمين.

يظل سعر Ethereum تحت الضغط مع بقاء المشترين على الهامش

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لا يزال سعر الإيثريوم في اتجاه هبوطي، إذ تُبقي حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي المشترين على الحياد. ووفقًا لـ SoSoValue، لم تُسجل أكبر 9 صناديق استثمار متداولة فورية للإيثريوم أي تدفقات صافية يومية يوم الاثنين. وبلغت أدنى مستوى لها في عامين قبل أن تُعوض بعض خسائرها لتتداول عند 1,573 دولارًا أمريكيًا وقت كتابة هذا التقرير.

على المدى القصير، سيكون النطاق بين 1415 دولارًا و1750 دولارًا جديرًا بالمراقبة، إذ من المرجح حدوث ارتداد تصحيحي. مع ذلك، طالما بقيت العملة البديلة دون المتوسط المتحرك الأسي لعشرين يومًا، سيظل المتشائمون مسيطرين.

Ethereum price chart by TradingView

تضمن البنية التحتية لعملة Bitcoin Pepe مكاسب ضخمة أثناء البيع المسبق وما بعده

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استحوذت عملة بيتكوين بيبي على اهتمام عشاق العملات المشفرة، مقدمةً فرصةً لتصبح مليونيرًا في عالم العملات المشفرة خلال فترة البيع المسبق وما بعدها. بدمج ثقافة الميمات الشهيرة مع أمان بيتكوين، حصل عشاق الميمات أخيرًا على ما فاتهم. أمان وموثوقية بيتكوين الفائقان، وسرعة معاملات سولانا، ورسومها المنخفضة، كلها عوامل تُسهم في إنشاء هذه العملة.

في غضون ثمانية أسابيع تقريبًا، حقق مستخدمو Bitcoin Pepe الأوائل مكاسب تراكمية بلغت 33.8%، مع بيع 7 مراحل. وبحلول نهاية المراحل الثلاثين، سيحقق حاملو الأسهم على المدى الطويل مكاسب تراكمية تصل إلى 311.4%.

علاوة على ذلك، فإن بنيتها التحتية الفريدة وانتشارها الواسع يؤهلانها لنمو يصل إلى 100 ضعف بمجرد طرحها للجمهور في الربع الثاني. هذا يعني أن المستخدمين الأوائل الذين اشتروا رمز BPEP بسعره الأولي البالغ 0.021 دولار أمريكي سيشهدون نمو استثمارهم الرأسمالي المنخفض نسبيًا إلى ملايين الدولارات في فترة قصيرة نسبيًا. سارع بشراء بيتكوين بيبي من هنا.

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يشير نمط المثلث المتماثل إلى تداول محدود النطاق لسعر Cardano

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Cardano price chart by TradingView

عوض سعر Cardano بعض خسائره من الجلسة السابقة عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024. ورغم هذا الارتداد التصحيحي، لا يزال ضمن نموذج مثلث متماثل، مما يشير إلى حالة شد وجذب بين الدببة والثيران.

علاوة على ذلك، لا تزال العملة البديلة تُتداول دون المتوسطات المتحركة الأسية لـ 20 و50 يومًا، مما يُشير إلى أنها لم تتخلص من الخطر بعد. مع استمرار فوضى الاقتصاد الكلي، من المرجح أن يواجه سعر كاردانو مقاومة عند مستوى 0.6542 دولار أمريكي على المدى القريب. على الجانب السلبي، من المرجح أن يُوفر أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 0.5136 دولار أمريكي دعمًا ثابتًا. في حال استمرار الانخفاض، سيستهدف المضاربون على الانخفاض المنطقة السفلية عند 0.4587 دولار أمريكي.

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